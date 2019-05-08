1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK, ALES kararını TYT'ye göre revize etmeli!

Yükseköğretim Kurulu, ALES'in öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında değerlendirilmesi ile ilgili kararını TYT'ye göre revize etmeli!
 08 Mayıs 2019 11:47
Yazdır
YÖK, ALES kararını TYT'ye göre revize etmeli!

Hatırlayacağınız üzere, Yükseköğretim Kurulunun ALES'in öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda puan türlerinin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlara dair kararını 19 Eylül 2017 tarihli haberimizde sizlerle paylaşmıştık.

Söz konusu yazının 2 nci maddesinde yer alan ; "Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilmesine" şeklinde alınan karar çerçevesinde, adayın lisans mezuniyet alanına ilave olarak başvurduğu program hangi alandan öğrenci alıyorsa ALES puan türünü tercihine göre kullanabilmesine imkan verilmiştir.

Diğer taraftan, Yükseköğretime geçiş sisteminin değişmeden önceki halinde; Meslek Yüksekokullarının puan türleri altı farklı şekilde adayların tercihine sunulmaktaydı. YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6 olarak belirlenen puan türlerinin ağırlıklarına göre YGS-1 ve YGS-2 Sayısal ağırlıklı, YGS-3 ve YGS-4 Sözel ağırlıklı, YGS-5 ve YGS-6 ise Eşit Ağırlık düzeyinde dikkate alınmaktaydı.

Puan Türü

Türkçe

Sosyal Bilimler

Temel Matematik

Fen Bilimleri

Açıklamalar

YGS-1

20

10

40

30

Sayısal ağırlıklıdır.

YGS-2

20

10

30

40

YGS-3

40

30

20

10

Sözel ağırlıklıdır.

YGS-4

30

40

20

10

YGS-5

37

20

33

10

Eşit Ağırlıklıdır.

YGS-6

33

10

37

20

Öte yandan, yükseköğretime geçiş sınavı geçtiğimiz yıl yeniden yapılandırılarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında 2018 yılında ilk kez uygulandı.

Yeni sınav sisteminde adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsayan Temel Yeterlilik Testinde (TYT), Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili sorular yer almaktadır. Soru dağılımı olarak 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 120 soru adaylara sınavda yöneltilmektedir.

TYT'nin soru dağılımına bakıldığında eşit ağırlık olarak nitelendirilebilecek bir sınav olarak değerlendirilebilir. Fakat, Yükseköğretim Kurulunun ALES'le ilgili almış olduğu 2017 tarihli karara göre Meslek Yüksekokullarında ilan edilen programlara hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihine göre adaylar kullanabildiğinden ve bu konuda yeni sınav sistemi sonrasında alınmış bir karar bulunmadığında adaylarda kafa karışıklığı yaşanmaktadır.

Bu bakımdan, Temel Yeterlik Testi (TYT) sınavı sonucuna göre öğrenci alan Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda sorun yaşanmaması açısından Yükseköğretim Kurulunun ALES puan türleriyle ilgili aldığı kararı güncelleyerek TYT'nin puan türünün belirlenmesinde fayda bulunmaktadır.

Yavuz Selim KAPLAN
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YÖKAK değerlendirme ekibi üyeleri üniversiteyi ziyaret etti
08 Mayıs 2019 11:49		 DGS başvuruları için 'son gün' uyarısı
08 Mayıs 2019 09:45
ÖSYM'den ALES adaylarına 'saat' uyarısı
03 Mayıs 2019 10:03		 Öğretim elemanı başvurularında lisans mezuniyet notu nasıl hesaplanmalı?
01 Mayıs 2019 10:05
Ardahan Üniversitesi Rektöründen Karamollaoğlu'na tepki
26 Nisan 2019 11:46		 Lise labaratuvarında patlama: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
25 Nisan 2019 12:20
AÖF'te, 3 ders sınavı yerine yaz okulu geliyor
24 Nisan 2019 10:17		 YÖK: Yurtdışında okuyanlar, okula gitmeden diploma alıyor
20 Nisan 2019 12:21
5 üniversite rektörü, liseli öğrencilerin sorularını yanıtladı
18 Nisan 2019 12:26		 2018 yılında hangi üniversiteler daha çok uluslararası yayın yaptı?
18 Nisan 2019 10:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:43 - 8 Mayıs 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar13:37 - İlmeklerle lösemili çocuklara moral verecekler13:33 - Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki terör saldırısına kınama13:27 - Üreticiye 60 milyon avroluk yeni hibe13:26 - Yazar Serbes'in temyiz incelemesi duruşmalı yapılacak13:22 - Su bidonuna sıkıştı, adını bidon koydular13:18 - 2 kişiden biri annesine sadece Anneler Günü'nde hediye alıyor13:15 - '23 Haziran'da mevcut durumu düzelteceğiz'13:15 - Davutoğlu, İmamoğlu mazbatayı alınca arayıp tebrik etmiş13:12 - AYM'den tıbbi ihmal sonucu gerçekleşen sakatlığa hak ihlali
13:08 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:02 - En çok konuta ve kiraya harcadık12:59 - Ankara trafiğini 'minik polisler' denetledi12:58 - Ceza yerine hediye alan sürücüler şaşkınlık yaşadı12:52 - CHP'den kamera kayıtlı oy sayım teklifi12:50 - Erzurum'da ekmek fiyatlarında indirim12:48 - Senetle araç satmayın dolandırılabilirsiniz12:44 - SGK'dan emeklilik borçlanmasına dair yeni duyuru
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
225 sandık başkanı işsiz güçsüz çıktı
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı
AK Parti'den yeni kanun teklifi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
jet imam 2
vatana millete hayırlı uğurlu olsun 1
yanlış yapıyorsunuz,herkes haddini bilecek 1
kadir mısıroğlu 9
Beynin zonklaması 2
dedirten başlık 3
takla atmak 1
23.06.2019 ibb başkanlığı seçimleri 1
İstanbuldan yükselen protesto sesleri 3
bindik bir alamete gideyoz kıyamete 3
SON İLANLAR
Kırklareli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Aksaray Ihlara Ulaşım 1 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam