YÖK, ALES kararını TYT'ye göre revize etmeli!

Hatırlayacağınız üzere, Yükseköğretim Kurulunun ALES'in öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda puan türlerinin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlara dair kararını 19 Eylül 2017 tarihli haberimizde sizlerle paylaşmıştık.

Söz konusu yazının 2 nci maddesinde yer alan ; "Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilmesine" şeklinde alınan karar çerçevesinde, adayın lisans mezuniyet alanına ilave olarak başvurduğu program hangi alandan öğrenci alıyorsa ALES puan türünü tercihine göre kullanabilmesine imkan verilmiştir.

Diğer taraftan, Yükseköğretime geçiş sisteminin değişmeden önceki halinde; Meslek Yüksekokullarının puan türleri altı farklı şekilde adayların tercihine sunulmaktaydı. YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6 olarak belirlenen puan türlerinin ağırlıklarına göre YGS-1 ve YGS-2 Sayısal ağırlıklı, YGS-3 ve YGS-4 Sözel ağırlıklı, YGS-5 ve YGS-6 ise Eşit Ağırlık düzeyinde dikkate alınmaktaydı.

Puan Türü Türkçe Sosyal Bilimler Temel Matematik Fen Bilimleri Açıklamalar YGS-1 20 10 40 30 Sayısal ağırlıklıdır. YGS-2 20 10 30 40 YGS-3 40 30 20 10 Sözel ağırlıklıdır. YGS-4 30 40 20 10 YGS-5 37 20 33 10 Eşit Ağırlıklıdır. YGS-6 33 10 37 20

Öte yandan, yükseköğretime geçiş sınavı geçtiğimiz yıl yeniden yapılandırılarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında 2018 yılında ilk kez uygulandı.

Yeni sınav sisteminde adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsayan Temel Yeterlilik Testinde (TYT), Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili sorular yer almaktadır. Soru dağılımı olarak 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 120 soru adaylara sınavda yöneltilmektedir.

TYT'nin soru dağılımına bakıldığında eşit ağırlık olarak nitelendirilebilecek bir sınav olarak değerlendirilebilir. Fakat, Yükseköğretim Kurulunun ALES'le ilgili almış olduğu 2017 tarihli karara göre Meslek Yüksekokullarında ilan edilen programlara hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihine göre adaylar kullanabildiğinden ve bu konuda yeni sınav sistemi sonrasında alınmış bir karar bulunmadığında adaylarda kafa karışıklığı yaşanmaktadır.

Bu bakımdan, Temel Yeterlik Testi (TYT) sınavı sonucuna göre öğrenci alan Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda sorun yaşanmaması açısından Yükseköğretim Kurulunun ALES puan türleriyle ilgili aldığı kararı güncelleyerek TYT'nin puan türünün belirlenmesinde fayda bulunmaktadır.

Yavuz Selim KAPLAN