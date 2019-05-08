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Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı

MHP lideri Bahçeli, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin ''YSK İstanbul seçimleriyle ilgili itirazları görüşmüş adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir'' dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da ''kapak'' yanıtı veren Bahçeli, ''Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin boynuna beraat belgesini asarsın artık. Sayın Kılıçdaroğlu kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin dışın hoş gibi duruşun boş gibi için bomboş'' ifadesini kullandı.
 08 Mayıs 2019 11:50
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Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

KILIÇDAROĞLU'NA ''KAPAK'' YANITI

Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin boynuna beraat belgesini asarsın artık. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Gazozuna oyun olmaz. Şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Sana kapak çoktan oldu da ya duymadın ya da duyurmadılar geçmiş olsun. Laf dedi döndü kasnak söz söyledi buna eski çamlar bardak. Sayın Kılıçdaroğlu kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin dışın hoş gibi duruşun boş gibi için bomboş. Seçim gününe kadar karargahımızı İstanbul'da kuracağız. Yargıya 'çete' diyen sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan sana sesleniyorum gel dokunulmazlığın kaldırılması için bir talep ver ilk oyu ben vermezsen namerdim diyorum.''

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin adayı değil bu saatten sonra 16 milyon İstanbullunun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun su ücretlerine yüzde 40 indirim yaptığını, öğrencilerin aylık kartını 85 liradan 50 liraya indirdiğini, dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da otobüsleri ücretsiz hale getirdiğini, belediyenin tabelasında Türkiye Cumhuriyeti ibaresini yeniden eklediğini anlatmış ve "Bu da Bahçeli'ye kapak olsun" demişti.

ÖN TARAFA T.C. TABELASI ASARLAR ARKA TARAFTA İSE HDP'YLE İŞ TUTARLAR

Bahçeli, bugün TC ibaresiyle ilgili olarak ise "Ekrem İmamoğlu'nun T.C'yi eklemesinin bana kapak olacağını söylemiş, aferin çok güzel laf ettin. Sana çoktan kapak oldu da ya duymadın ya da duyurmadılar. Önce T.C tabelasını asarlar, arkadan tıkır tıkır işlerine bakarlar, Kandil'in destek mesajından mutluluk duyarlar. Önce T.C tabelası asarlar sonra 'YPG bize mi saldıracak' derler. Önde başka, arkada başkalar." dedi.


Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na TC tabelası cevabı
Memurlar.Net
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