Gün ortası döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
|08 Mayıs 2019 11:56
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