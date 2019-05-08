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YÖKAK değerlendirme ekibi üyeleri üniversiteyi ziyaret etti

YÖKAK değerlendirme ekibi üyeleri üniversiteyi ziyaret etti
 08 Mayıs 2019 11:49
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YÖKAK değerlendirme ekibi üyeleri üniversiteyi ziyaret etti

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) değerlendirme ekibi üyeleri, kurumsal dış değerlendirme programı çerçevesinde Kilis 7 Aralık Üniversitesini ziyaret ettiler.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversite üst yönetimi ve birimlerin kalite kurulu temsilcilerinin katıldığı toplantıda üniversitenin hazırlamış olduğun stratejik plan ve kurumsal iç değerlendirme raporunu inceleyen ekip üyeleri, üniversitemiz yöneticileri ile fikir alışverişinde bulundu.

YÖKAK Değerlendirme Ekibi Başkanı Prof. Dr. Esra Siverekli'nin eşliğindeki değerlendirme ekibi üyeleri, üniversitemizdeki bazı birimleri ziyaret ettikten sonra programlarını tamamlayarak üniversiteden ayrıldı.
İhlas Haber Ajansı
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