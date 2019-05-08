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CHP'den DSP'ye 'İstanbul seçimi' ziyareti sonrası açıklama

CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin DSP'ye ziyarette bulundu- CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: - "Güzel bir görüşme oldu. Süreci, içerisinde bulunduğumuz durumu değerlendirdik. Görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmelerimiz, önümüzdeki süreçte diyaloğumuz devam edecek" - DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi:- "(DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'ın adaylıktan çekilmesi) Henüz o noktada değiliz. Yetkili kurullarımızı toplayacağız, değerlendireceğiz"
 08 Mayıs 2019 12:08
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CHP'den DSP'ye 'İstanbul seçimi' ziyareti sonrası açıklama

CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından DSP'yi ziyaret etti.

DSP Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette Torun ve Salıcı, DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ile bir araya geldi. Heyet, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Torun, 31 Mart yerel seçimleri sonrası bir değerlendirme yapmak üzere DSP Genel Merkezi'ni ziyaret ettiklerini belirterek, "Güzel bir görüşme oldu. Süreci, içerisinde bulunduğumuz durumu değerlendirdik. Görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmelerimiz, önümüzdeki süreçte diyaloğumuz devam edecek." ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ise görüşmede "Türkiye'nin son haftada içine sürüklendiği demokrasi ve hukuk mücadelesinin" değerlendirmesini yaptıklarını, eldeki verileri değerlendirdiklerini anlatarak, "DSP, 24 Haziran seçimlerine YSK'nin hukuksuz, demokrasiye aykırı davranışıyla sokulmamıştı. O zaman feryadımızı Türkiye'ye yaymaya çalıştık ama kimseye duyuramadık. Bugün görüyoruz ki o gün 'bize dokunmayan yılan bin yaşasın' diyen herkes bu yılandan zarar gördü ve biz öyle söylemiyoruz; DSP her zaman hukukun üstünlüğü ve demokrasinin yaşaması için mücadele etmiştir. Bugün de demokrasinin yaşaması için mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

- DSP İstanbul adayı Aydın'ın adaylıktan çekilmesi

Bugün hak ve halk mücadelesi verdiklerinin altını çizen Erçelebi, şöyle devam etti:

"Bugün aldığımız bilgiler çerçevesinde, Genel Başkanımız Sayın Önder Aksakal, cumartesi günü Başkanlık Kurulumuzu, pazar günü de Parti Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu toplantılarda Türkiye'nin gündemini ve geldiğimiz gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu diyaloglar devam edecek. Türkiye'de demokrasinin yaşaması için partiler arasında diyaloğun sürekli olmasını istiyoruz, bu diyaloğu sürdüreceğiz ve inşallah Türkiye'yi içinde bulunduğu bu demokrasi ve hukuksuzluk sürecinden çıkaracağız. Çünkü demokrasi de hukuk da hepimize lazımdır. Onun için lazım olduğu zaman aramayalım, kaybetmeden sahip çıkalım diyoruz."

Erçelebi, bir basın mensubunun, DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın'ın adaylıktan çekilmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine, "Henüz o noktada değiliz. Yetkili kurullarımızı toplayacağız, değerlendireceğiz. Gelişmeleri paylaşacağız, merak etmeyin bütün gelişmelerden haberdar olacaksınız. Önce yetkili kurullarımızı toplayalım." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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