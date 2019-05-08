CHP saat 14.00'de YSK'ya itiraz dilekçesini sunacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, saat 14.00'de Yüksek Seçim Kuruluna Cumhuriyet Halk Partisi'nin itiraz dilekçesini sunacak.
|08 Mayıs 2019 12:31
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