Bahçeli'den Abdullah Gül'e: AK Parti'ye vefasızlık yapıyorsun!
|08 Mayıs 2019 12:34
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Devlet Bahçeli partisin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, İstanbul seçimleri ve Cumhur İttifakı konusunda önemli açıklamalar yaptı.
YSK'nın İstanbul kararını eleştirerek 367 krizini hatırlatan Abdullah Gül'ü AK Parti'ye vefasızlıkla suçlayan Bahçeli ''367 benzetmesi inandırıcı değil. Abdullah Gül AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasını da hiç olmazsa saygı duysun'' dedi. İşte Bahçeli'in o açıklamaları:
Abdullah Gül inandırıcı değil
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün YSK kararına yorumu da sorulan Bahçeli, ''Abdullah Gül'ün Twitter'daki mesajını okudum 367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay Başsavcısıyla aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir.
Gül AK Parti'ye vefasızlık yapıyor
367 tezini ortaya koyup kendi cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdikiyle ilişkilendirerek iki üzüntü yaşadığını söylemesi doğru değildir. 367 riskini 71 milletvekili ile aşan kendisinin cumhurbaşkanı olması için 3. turu deneyen bir siyasi partinin genel başkanı olarak söylüyorum Abdullah Gül AK Parti'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına da hiç olmazsa saygı duysun''
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