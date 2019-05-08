Cumhuriyet altınının satış fiyatı 1700 lira
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 255,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.701,00 lira oldu
|08 Mayıs 2019 12:40
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 255,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.701,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|253,00
|253,20
|255,00
|255,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.667,00
|1.688,00
|1.680,00
|1.701,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|231,00
|235,00
|232,50
|236,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.629,00
|1.649,00
|1.642,00
|1.662,00
|Yarım Ziynet
|815,00
|825,00
|821,00
|831,00
|Çeyrek Ziynet
|407,00
|412,00
|411,00
|416,00
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