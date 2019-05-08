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Cumhuriyet altınının satış fiyatı 1700 lira

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 255,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.701,00 lira oldu
 08 Mayıs 2019 12:40
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Cumhuriyet altınının satış fiyatı 1700 lira

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 255,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.701,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 253,00 253,20 255,00 255,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.667,00 1.688,00 1.680,00 1.701,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 231,00 235,00 232,50 236,50
Lira(Tam) Ziynet 1.629,00 1.649,00 1.642,00 1.662,00
Yarım Ziynet 815,00 825,00 821,00 831,00
Çeyrek Ziynet 407,00 412,00 411,00 416,00
Anadolu Ajansı
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