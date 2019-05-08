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SGK'dan emeklilik borçlanmasına dair yeni duyuru

SGK, kamu personelinin askerlik borçlanmasına dair yeni bir açıklama yaptı
 08 Mayıs 2019 12:44
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SGK'dan emeklilik borçlanmasına dair yeni duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu, Nisan ayı içerisinde, emeklilik borçlanmasına dair belgeleri SGK'ya intikal etmeyen personele bir ileti göndererek kurumlarıyla iletişime geçmesi istenmişti.

Başkanlık, 6 Mayıs itibariyle yeni bir açıklama yapmıştır. İşte o açıklama:

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmet Genel Müdürlüğü

6/5/2019

4/1-c SİGORTALILARININ BORÇLANMA TAHSİLATININ KURUMLARCA KESENEK BİLGİ SİSTEMİNE İŞLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan 4/1-c sigortalılarının talepleri üzerine yapılan borçlanma işlemlerine ait tahakkuk tabloları çalıştıkları kurumlarına gönderilmekte, kurumlarınca tahakkuk tabloları sigortalılara tebliğ edilmektedir.

Sigortalılar kendilerine tebliğ edildiği tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde borçlanmadan bir defaya mahsus olmak üzere vazgeçebilmektedirler. Vazgeçme dilekçelerini kurumlarına veya Kurumumuza vermeleri halinde borçlanma tahakkukları iptal edilmekte, aksi takdirde borçlanma işlemi kesinlik kazanmaktadır.

Kurumlarca da borcun ilgiliye tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren borç tutarı 5434 sayılı Kanunun mülga ek 8 inci maddesi uyarınca ilgililerin aylıklarından emekli keseneği oranında emekli keseneğinden ayrı olarak borç bitene kadar kesilmekte, Emekli Kesenekleri Şahıs İcmal Bordroları (Aylık Prim Hizmet Belgesi) ile veya defaten ödeme yapanların ödemeye ilişkin banka dekontları yazı ekinde Kurumumuza gönderilmektedir.

Ancak, yapılan incelemeler sonucunda hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan ve halen aktif 4/1-c sigortalısı olarak görev yapanlardan, borçlanma tahakkukları Kurumlarına gönderilmiş olmasına rağmen tahsilat tutarları SGK Borçlanma 4/c Programının Tahsilat Alanına işlenmemiş olduğu tespit edilen ve e devlet veri tabanında mail adresi ve telefon numarası bulunan sigortalılara 24/04/2019 tarihi itibariyle borçlanma tahsilatlarına ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.

Sigortalıların hizmet bildirimlerinin zamanında yapılabilmesi, emekli aylığı bağlama süresinin kısaltılması ve gereksiz yazışmaların önlenmesi amacıyla "Kesenek Bilgi Sistemi" programında "Borçlanma 4c Tahsilat" alanı açılmıştır.

Buna göre, tarafına mesaj gönderilen 4/1-c sigortalılarının konuya ilişkin olarak görev yaptıkları kurumların ilgili birimlerine müracaat etmeleri, kurumlarca da, 1 ve 2 nolu kullanıcı şifreleri ile Kesenek Bilgi Sistemine giriş yapılmak suretiyle gerek borçlanma tahsilatının yapılmadığına ilişkin tarafına mesaj gönderilmiş olan personelin gerekse tahsilatı işlenmemiş olan diğer personelin "Borçlanma 4c Tahsilat" alanından tahsilatlarının işlenmesi,

Ayrıca kurum içi veya kurumlar arası nakil olan personelin borçlanma tahsilatının programa giriş yetkisi her iki kuruma veya birime de verildiğinden borçlanma tahsilatının yapıldığı dönemde görev yaptığı kurum ile irtibata geçilerek tahsilat alanına işlenmesi gerekmektedir.

Söz konusu programa ilişkin "Kullanım Kılavuzu" Kesenek Bilgi Sisteminin duyurular alanına eklenmiş olup kılavuzda belirtilen açıklamalar doğrultusunda gerekli giriş işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Konuya ilişkin yaşanacak sorunlarla ilgili olarak Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Dairesi Başkanlığı Borçlanma Tahsilat Şube Müdürlüğü ile iletişime geçilebilecek olup telefon numaraları aşağıda belirtilmiştir.

Önemle duyurulur.

SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
Memurlar.Net - Özel

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