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MEB, görevde yükselme atamalarında mazeret hakkı tanıdı

Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı kapsamında farklı illere atananların mazeret başvurularını alıyor.
 08 Mayıs 2019 13:48
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MEB, görevde yükselme atamalarında mazeret hakkı tanıdı

Görevde yükselme sınavı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı memur ve şef kadrolarına görevde yükselme sınavı çerçevesinde yapılan atamalar 03 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıda, memur ve şef kadrolarına atananlardan engellilik durumu ve mazerete dayalı olarak atandıkları illere gitmek istemeyip halen görevli olduğu ilde kalmak isteyenlerin taleplerinin değerlendirilmesi için başvurularının 09 Mayıs 2019 tarihine kadar Bakanlıklarına gönderilmesini istemiştir.

İŞTE MEB YAZISI
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