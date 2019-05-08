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Erzurum'da ekmek fiyatlarında indirim

Vali Memiş ve Başkan Sekmen'in girişimleri ile ekmek fiyatlarında indirim sağlandı
 08 Mayıs 2019 12:50
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Erzurum'da ekmek fiyatlarında indirim

Erzurum Valisi Okay Memiş, ekmek fiyatları ilgili yaptığı açıklamada, "500 gram ve 3 lira 50 kuruşa satılan pide, 330 grama düşürülmüş fiyatı ise 2 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Yine yumurtalı ve susamlı pide 4 lira 50 kuruştan satılırken, yeni düzenlemeyle birlikte 3 lira 50 kuruşa indirilmiştir" dedi.

Ramazan ayı ile birlikte yükselen pide fiyatları vatandaşı harekete geçirdi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesine gelen fiyatların düşürülmesi yönündeki talepler üzerine Vali Okay Memiş başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Valilikte yapılan toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Mahmuthan Arslan, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) Başkanı Rasim Fırat, Erzurum Fırıncılar Odası Başkanı Abdulkadir Şaşi ve yönetim üyeleri katıldı.

Toplantı sonrasında bir değerlendirmede bulunan Vali Okay Memiş, gerek sokakta gezerken gerekse de sosyal medya üzerinden vatandaşların ekmek fiyatları konusunda sürekli şikayetlerinin olduğunu dile getirdi.

Dar gelirli vatandaşların yanı sına fırıncı esnafını da düşünmek zorunda olduklarını ifade eden Vali Okay Memiş, "Bugün, Büyükşehir Belediyemiz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız, Fırıncılar Odası Başkanımız ve ilgili müdürlerimizle birlikte Ramazan ayında üretilen pide fiyatları ile ilgili bir toplantı yaptık. Toplantı neticesinde oy birliği ile şu an 500 gram ve 3 lira 50 kuruşa satılan pide, 330 grama düşürülmüş fiyatı ise 2 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Yine yumurtalı ve susamlı pide 4 lira 50 kuruştan satılırken, yeni düzenlemeyle birlikte 3 lira 50 kuruşa indirilmiştir" şeklinde konuştu.

Valilik ve büyükşehrimize pide fiyatlarının yüksek olduğuna dair yoğun eleştiriler geldiğini aktaran Vali Memiş, "Dolayısıyla bunu görev bildik ve paydaşlarımızı topladık. Sonuç olarak böyle bir karar çıktı. Biz bu kararı alırken, ilimizde yaşayan yaklaşık 500 bin insanımızı ve eş zamanlı olarak da fırıncı esnafımızın da şartlarını da düşünmek zorundayız. Bir orta yol bulmaya gayret ettik. Umarım her iki taraf içinde hayırlı olur. Bu vesile ile Ramazan ayının bütün bereketinin ülkemize, İslam alemine ve Erzurum'umuzun üzerine olmasını diliyorum. Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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