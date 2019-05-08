CHP'den kamera kayıtlı oy sayım teklifi
|08 Mayıs 2019 12:52
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CHP Uşak Millet Vekili Özkan YALIM, ÖSYM tarafından halen aktif olarak kullanılan 330 bin adet kameraların oyların sayımında kullanılması için ÖSYM den kiralanabileceğini ve geçersiz sayılan oyların itiraz sonrasında neden geçersiz olacağı kamera kayıtlarından takip edilmesi gerektiğini söyleyerek TBMM'ye soru önergesi verdi.
31 Mart seçimlerinde bu kameralar kullanılsaydı daha adil sayım yapılırdı.
Böylelikle hem de geriye dönüldüğünde hangi oyun neden iptal edildiği tutanak altına alınmış olurdu. Sandık görevlilerinin edindiğim bilgilere göre iptal edilen çoğu oy pusularının içinden yabancı cisim isim yazılı kağıtlar, kartvizit vb. bir takım notların yazılı olduğu kağıtlar çıkması veya aynı oy pusulasından çift çıkması nedeni ile oyların iptal olduğunu belirttiler. Bu tür durumlar sayım esnasında oluşan hususlar ayrıntılı olarak tutanak altına alınmadığı için bu oylar yeniden sayım yapılırken geçerli sayıldılar. Böylesi kameralı bir sistem olsa bunların hepsi açığa çıkacaktı ve seçim daha adil olacaktı. Ayrıca böylesi bir sistemin kullanılması sandık görevlilerinin daha özen ile işlerini yapmalarını sağlayacağını belirtti.
İşte O Önerge
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