8 Mayıs 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
8 Mayıs 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|08 Mayıs 2019 13:43
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15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 8 Mayıs 2019 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.FETÖ sanığı eski teğmene hapis cezası Sındırgı'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı FETÖ'nün SODES dolandırıcılarına 8 gözaltı 15 Temmuz Gazisi müezzin: Bin sefer de olsa vatanımız için ölmeye hazırım Yalova merkezli FETÖ operasyonunda 9'u muvazzaf 14 gözaltı İzmir'deki FETÖ 'finansal destek' davasında iş adamının tahliye talebine ret Darbe girişimi davalarında sona doğru Isparta'da FETÖ'den 18 muvazzaf asker gözaltına alındı
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