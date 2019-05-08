Ceza yerine hediye alan sürücüler şaşkınlık yaşadı
|08 Mayıs 2019 12:58
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Bodrum'da yapılan trafik uygulamasında kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask hediye edildi. Hediye kaskı görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen sürücüler ise bundan sonra sürekli kask takacaklarının sözünü verdi.
Trafik Haftası nedeniyle Türk Chopper Motosiklet Kulübü Bodrum Şubesi, trafik polisleriyle birlikte uygulamaya katıldı. Kulüp yaklaşık yüz kaskı trafik polislerinin durdurduğu kasksız sürücülere hediye etti. Kask takmayan sürücüler ceza alacaklarını sanırken kask hediye edilmesi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücüleri durduran polis ekipleri neden kask takmadıklarını sorup, kask takmadıkları takdirde başlarına gelebilecek kazalarda ne gibi sonuçlarla karşılaşacaklarını anlattı. Ekiplerin "Bu seferlik ceza kesmiyoruz yerine kask veriyoruz, lütfen kask takmadan trafiğe çıkmayın" demesi ile birlikte motosiklet sürücüleri rahat bir nefes aldı. Türk Chopper Motosiklet Kulübü Bodrum ekibi de sürücülere kasklarını vererek uyarılarda bulundu.
Sürücüler ise neye uğradıklarını şaşırarak, "Ceza yiyeceğimizi sanıyorduk ama kask hediye edildi. Bundan sonra hiçbir şekilde kasksız trafiğe çıkmayacağız" dedi.
Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyesi Emrah Konar, kaskın önemine dikkat çekmek için motosiklet sürücülerine kask hediye ettiklerini belirterek, "Trafik Haftası olması nedeniyle böyle bir organizasyon yapalım istedik. Kasksız motosiklet sürücülerine kask dağıtarak kaskın önemini ve kaza anında bizi koruduğunu vurgulayarak sürücülere anlattık. Birçok kasksız geçen sürücüye kask dağıttık. Umarım dağıttığımız kaskları sürücüler motosikletlerine biner binmez takarlar. Bizim hedefimiz motosiklet sürücülerine güvenli sürüşü öğretebilmektir" dedi.
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