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'23 Haziran'da mevcut durumu düzelteceğiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal: Demokrasi yoluyla 23 Haziran'da mevcut durumu düzelteceğiz ve AKP'nin İstanbul hegemonyasını kıracağız, onunla beraber tabii küçük ortağının da. İstanbul'a 23 Haziran'da baharı getireceğiz
 08 Mayıs 2019 13:15
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'23 Haziran'da mevcut durumu düzelteceğiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Demokrasi yoluyla 23 Haziran'da mevcut durumu düzelteceğiz ve AKP'nin İstanbul hegemonyasını kıracağız, onunla beraber tabii küçük ortağının da. İstanbul'a 23 Haziran'da baharı getireceğiz." dedi.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bir televizyon programına telefonla bağlanıp "Çocuklar ölmesin" dediği için hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'in suçlu olmadığını savundu. Çelik'in sekiz aylık bebeğine annesinin ve kız kardeşinin baktığını aktaran Sarıbal, çoklu gıda alerjisi olan bebeğin annesi yanında olmadığı için mağduriyet yaşadığını söyledi.

Sarıbal, Çelik'in dosyasının Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi ve karara bağlanarak, suçsuzluğunun ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdiğini anımsatan Sarıbal, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da uyguladığı politikalara değindi.

İmamoğlu'nun su faturasının yüzde 40 indirilmesi, öğrenci kartlarının 80 liradan 50 liraya düşürülmesi gibi politikalarını aktaran Sarıbal, şöyle konuştu:

"İstanbul 25 yıldır AKP ve saray iktidarı için vazgeçilemez bir yerdir. Her türlü itirazı yaptılar, önce 'seçmen taşınıyor' dediler. Seçmeni kim taşıyor? Nüfus müdürlükleri. Nüfus müdürlükleri kimin yetkisinde? İçişleri Bakanlığının yetkisinde. İçişleri Bakanı orada istediği adamı görevlendirme hakkına sahip mi? Evet. Hepsi kendini AKP Genel Başkanı, saraydaki gibi görüyor. Saraydaki ne yapıyorsa Bakanlar da aynı şeyi yapıyor. Kendi babalarının çiftliği gibi istedikleri gibi personel atıyorlar, istedikleri gibi deyim yerindeyse cirit atıyorlar."

AK Parti'nin Büyükçekmece ve Maltepe ilçeleri üzerinden itiraz sürecini sürdürdüğünü ifade eden Sarıbal, şunları kaydetti:

"İstanbul seçimleri sandık kurulu başkanları ve sandık kurulu tarafından iptal ediliyorsa 24 Haziran seçiminin de iptal edilmesi lazım. Şu andaki kendini Cumhurbaşkanı olarak ilan etmiş olan tek adam yönetiminin başındaki kişinin seçimi geçersizdir. Belediye meclisi seçimi, ilçe belediye başkanlıkları da geçersiz o zaman bütününe baktığınız da. Aslında meselenin özü bunlar değildir, meselenin özü şudur; AKP, İstanbul'u kaybettiğinde çok büyük şeyler kaybedecek. Neler kaybedeceğini hep birlikte paylaşalım. Sayısı binleri aşan kart maaşları var. Kartı getiriyor maaş alıyor. Nerede bunlar? Belediyede değil. Nerede bunlar? Kamu görevi olarak belediye adına çalışmıyor. Nerede? Yıllardır belli ki AKP adına sokakta çalışmışlar, seçimlerde çalışmışlar yani parti kadrosu oluşmuş. O yüzden müteahhitler elbette, cemaatler elbette, dernekler elbette yani bütün İstanbul'u ve İstanbul'dan dolayı Türkiye üzerindeki hegemonya kurma alanıdır, İstanbul. Niye bıraksınlar, neden?"

Sarıbal, "Demokrasi yoluyla 23 Haziran'da mevcut durumu düzelteceğiz ve AKP'nin İstanbul hegemonyasını kıracağız, onunla beraber tabi küçük ortağını da. İstanbul'a 23 Haziran'da baharı getireceğiz." dedi.

Seçim yenilenmesinin işsizlik oranının azalmasına, enflasyonun düşmesine neden olmayacağını, yoksulluğu gidermeyeceğini, doları düşürmeyeceğini belirten Sarıbal, sürecin Türkiye'nin temel ve genel sorunlarına hiçbir katkısı olmadığını söyledi.

Belediyelere atanan kayyumlara da değinen Sarıbal, Mardin Belediyesine kayyum atanmasının ardından belediyenin borcunun arttığını savunarak, kayyum belediyelerinde yapılan çalışmalara ilişkin bir rapor beklediklerini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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