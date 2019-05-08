1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 değer kaybıyla 90.781,67 puana düştü
 08 Mayıs 2019 13:08
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,77 azalışla 90.781,67 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 700,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 11,96 metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gnün ilk yarısında 90.500-91.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Hazine'nin nakit bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 93.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 255 lira seviyelerinde
08 Mayıs 2019 10:34		 Borsa günü düşüşle tamamladı
07 Mayıs 2019 18:24
Çeyrek altın 412,00 liradan günü tamamladı
07 Mayıs 2019 17:19		 Dolar günü 6,14 TL'den tamamladı
07 Mayıs 2019 17:16
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
07 Mayıs 2019 13:11		 Dolar 6.14 seviyesine kadar yükseldi
06 Mayıs 2019 19:43
Borsa günü düşüşle tamamladı
06 Mayıs 2019 18:14		 Çeyrek altın günü 402,00 TL'den tamamladı
06 Mayıs 2019 17:26
Dolar günü 6 TL'nin üzerinde tamamladı
06 Mayıs 2019 17:12		 Banknotta bir sıfırı unutmuşlar!
06 Mayıs 2019 13:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:37 - İlmeklerle lösemili çocuklara moral verecekler13:33 - Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki terör saldırısına kınama13:27 - Üreticiye 60 milyon avroluk yeni hibe13:26 - Yazar Serbes'in temyiz incelemesi duruşmalı yapılacak13:22 - Su bidonuna sıkıştı, adını bidon koydular13:18 - 2 kişiden biri annesine sadece Anneler Günü'nde hediye alıyor13:15 - '23 Haziran'da mevcut durumu düzelteceğiz'13:15 - Davutoğlu, İmamoğlu mazbatayı alınca arayıp tebrik etmiş13:12 - AYM'den tıbbi ihmal sonucu gerçekleşen sakatlığa hak ihlali13:08 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
13:02 - En çok konuta ve kiraya harcadık12:59 - Ankara trafiğini 'minik polisler' denetledi12:58 - Ceza yerine hediye alan sürücüler şaşkınlık yaşadı12:52 - CHP'den kamera kayıtlı oy sayım teklifi12:50 - Erzurum'da ekmek fiyatlarında indirim12:48 - Senetle araç satmayın dolandırılabilirsiniz12:44 - SGK'dan emeklilik borçlanmasına dair yeni duyuru12:40 - İmam hatipli Yusuf, bestelerini piyanoda çalıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
225 sandık başkanı işsiz güçsüz çıktı
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı
AK Parti'den yeni kanun teklifi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Zekasını beğendiğin birisinin görüntüsünü merak etme 7
Metinalkan 7
cep telefonu uygulamaları 1
favori bkz başlıkları 1
Mayıs ayı 1
let the linç begin 1
takla atmak 1
Della 3
Simurganka 2
Dardanel 6
SON İLANLAR
Kırklareli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Aksaray Ihlara Ulaşım 1 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam