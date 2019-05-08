Davutoğlu, İmamoğlu mazbatayı alınca arayıp tebrik etmiş
Barış Yarkadaş, Ahmet Davutoğlu'nun, İmamoğlu mazbatayı alınca, arayıp kutladığını açıkladı
|08 Mayıs 2019 13:15
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Bir süredir parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu, dün yaptığı açıklamada, YSK kararını eleştirmişti.
CHP milletvekili, Davutoğlu'nun bu paylaşımı sonrasında ilginç bir anekdot paylaştı.
Yarkadaş, Davutoğlu'nun, İmamoğlu mazbatayı alınca, arayıp kutladığını belirtti.Davutoğlu da açıklama yaptı, Ak Partililer tepki gösterdi Abdullah Gül, YSK kararını, 367 kararıyla denk tuttu
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