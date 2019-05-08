Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap Eyaleti'nin başkenti Lahor şehrinde yaşanan terör saldırısını kınadı
|08 Mayıs 2019 13:33
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Pencap Eyaleti'nin başkenti Lahor şehrinde bir Sufi türbesinin girişindeki polis noktasına yapılan terör saldırısı sonucu bir kısmı güvenlik görevlileri olmak üzere can kaybı yaşandığı ve birçok kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bir dini mekanda gerçekleştirilen bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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