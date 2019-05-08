İlmeklerle lösemili çocuklara moral verecekler

Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri lösemili çocukların moral ve motivasyonlarını arttırmak için ördükleri battaniye ile yazdıkları mektupları Lösemili Çocukları Vakfı'na (LÖSEV) gönderdi.

Okulun 10/A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Efşen Sancar öncülüğünde lösemi çocuklara gönderilmek üzere 64 parçadan oluşan rengarenk kırk yama battaniye ördü.

Öğrenciler ördükleri battaniye ve duygularını yansıttıkları mektupları, LÖSEV yetkililerine teslim etti.

Okul Müdürü Gönül Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemili çocuklara dikkat çekmek, çocukların moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmada emeği geçen öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Canan, öğrencilerin battaniyeyi ilmek ilmek ördüklerini ifade etti.

Çok güzel bir çalışmaya imza attıklarını anlatan Canan, "Battaniyemiz bir hasta çocuğun inşallah üzerini örtecek. Hepimizin el emeği olduğu için lösemili çocuklar ile öğrencilerimiz arasında da bir kardeşlik oluşturacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz lösemili çocuklar içinde mektuplar yazdılar. Bunlarda hastanede yatan çocuklarımıza iletilecek. Öğrencilerimiz her zaman lösemili çocukların yanlarında olduklarını ve kendileri için her zaman dua ettiklerini mektuplarında ilettiler. Bu tür sosyal çalışmalara inşallah devam edeceğiz"." diye konuştu.

Öğrencilerden Pelin Güven ise lösemili çocuklara moral verebilmek için çok güzel bir battaniye ördüklerini ifade etti.

Battaniye atılan her ilmekte sevgilerinin olduğunu aktaran Güven, böyle bir çalışma yaptıkları için de çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.