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Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı Kurum İçi Nakil Duyurusunu yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, il tarım ve orman müdürlüklerindeki personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik kurum içi nakil duyurusunu yayımladı
 08 Mayıs 2019 13:52
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Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı Kurum İçi Nakil Duyurusunu yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre,

- İhtiyaç duyulan boş kadrolar 10 Mayıs 2019'da ilan edilecektir.

- İlan edilen kadrolar için gerekli şartları taşıyanlar 15 ila 20 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapacaktır.

- 2017-2018 yılı dönem atamasında yerleşip de vazgeçenler veya ataması yapılıp da atama işleminden vazgeçenler, 2019 dönem tayinlerine başvuramayacak.

- Her bir memur en fazla 5 tercihte bulunabilecek. Bir kadro için birden fazla başvuru var ise hizmet puanına, hizmet puanının da eşit olması halinde hizmet süresine bakılacaktır.

- Ataması yapılan personelden, atama tarihinden itibaren mazeretsiz olarak 3 ay içinde eski görevinden ayrılmaması halinde, ataması iptal edilecek.

İŞTE YAYIMLANAN DUYURU
Memurlar.Net - Özel

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