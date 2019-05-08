Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı Kurum İçi Nakil Duyurusunu yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre,

- İhtiyaç duyulan boş kadrolar 10 Mayıs 2019'da ilan edilecektir.

- İlan edilen kadrolar için gerekli şartları taşıyanlar 15 ila 20 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapacaktır.

- 2017-2018 yılı dönem atamasında yerleşip de vazgeçenler veya ataması yapılıp da atama işleminden vazgeçenler, 2019 dönem tayinlerine başvuramayacak.

- Her bir memur en fazla 5 tercihte bulunabilecek. Bir kadro için birden fazla başvuru var ise hizmet puanına, hizmet puanının da eşit olması halinde hizmet süresine bakılacaktır.

- Ataması yapılan personelden, atama tarihinden itibaren mazeretsiz olarak 3 ay içinde eski görevinden ayrılmaması halinde, ataması iptal edilecek.

İŞTE YAYIMLANAN DUYURU