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19 bin oy alan Vatan Partisi seçime girecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçiminde adı var, oda sayın Mustafa İlker Yücel'dir dedi. Vatan Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde 19 bin 488 oy almıştı
 08 Mayıs 2019 13:54
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19 bin oy alan Vatan Partisi seçime girecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ''Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçiminde adı var, oda sayın Mustafa İlker Yücel'dir.'' dedi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bir arayış dönemine girdiğini anlatan Perinçek, şunları söyledi:

''Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçiminde adı var, oda sayın Mustafa İlker Yücel'dir. Mustafa İlker Yücel buradan ilan ediyorum. Son belediye başkanlığı seçimlerinde Vatan Partisi adayıydı. Mustafa İlker Yücel'le Vatan Partisi çözümü, umudu, aydınlığa çıkışı temsil eden parti, Türk milletinden İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı iktidarını, yetkisini, sorumluluğu talep etmektedir.''

"Türkiye İttifakı" açıklamasını olumlu bulduklarını ifade eden Perinçek, "Türkiye bir milli hükümete mecburdur. Türkiye'nin önünde büyük zorluklar var. Tek çözüm, Türkiye'nin milli güçlerinin, üretici güçlerinin milli hükümetiyle Türkiye'yi buradan çıkarmasıdır. O zaman bu zorluklar Türkiye'nin geniş güçleri kucaklanarak Türkiye'nin bütün üreticisi kesimini temsil eden bir üretim devrimi programı uygulayacak." diye konuştu.

Vatan Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde 19 bin 488 oy almıştı.
Anadolu Ajansı
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