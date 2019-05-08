1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

30 müşteki, Fadıl Akgündüzden şikayetçi oldu

Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanığın, yaptıkları projelerde 349 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Davanın 18. duruşmasında beyanı alınan 30 müşteki, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi
 08 Mayıs 2019 13:57
Yazdır
30 müşteki, Fadıl Akgündüzden şikayetçi oldu

Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanığın, Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 18. duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut katıldı. Çok sayıda müşteki ve taraf avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada gelen evrakın okunmasının ardından, müştekilerin kimlik tespiti yapıldı.

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, bu davanın sanıklarından şikayetçi 3 ayrı müştekinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iki ayrı iddianamenin, bu dava ile birleştirilmesi talebiyle gönderildiği ve mahkemece bu dava dosyası ile birleştirildiğini açıkladı.

Sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut da birleşen dava yönünden yaptıkları savunmada, önceki beyanları tekrar ettiklerini söyledi.

Duruşmada daha sonra kürsüye çağrılan 30 müşteki tek tek dinlenildi. Müştekiler, başta Mehmet Fadıl Akgündüz olmak üzere tüm sanıklardan şikayetçi olduklarını, yatırdıkları para miktarını ve ne kadar zarara uğradıklarını belirterek, sanık Akgündüz'ün tutuklanmasını talep etti.

Müştekilerin bir kısmı ifadelerinde, sanık Akgündüz'ün dini duyguları istismar ettiğini ve sanığın ayrıca o dönem tanınmış din adamı, siyasetçi, futbolcu ve bürokratlarla beraber gözükerek kendilerini kandırdığını savundu.

Müştekilerden Recep Türker ise Caprice Gold'dan 2012 yılında 22-23 tane devre mülk aldığını, toplamda 1 milyon avro civarında para ve değerinde mal verdiğini söyleyerek, tapularını ve 200 bin lira civarında kira bedeli aldığını ancak geri kalan kısmının ödenmediğini bildirdi. Sanık Akgündüz'ün Resulullah soyundan geldiğini söylediğini, kendisinin de buna güvenerek hareket ettiğini iddia eden Türker, ''Dolandırılacağımız aklımıza gelmezdi. Şikayetçiyim.'' dedi.

Duruşmada söz alan bir kısım müştekilerin avukatı Yaşar Metehanoğlu da yaptığı araştırmalara 28 bin 130 müştekinin bulunduğunu ve sanığın Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne sahte adres bildirdiğini savunarak, ''Yine tahliye sonrası bu işin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanını gösterip ona hakaretlerde bulunmuştur. Yine alım-satım işlemlerinde şeyhleri, dervişleri, futbolcuları reklam kampanyasında kullanmıştır. Yapmış olduğu projenin bir kısmı kamu arazisine de tecavüz etmektedir.'' ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sonraki celse dinlenilecek olan müştekilerinden İstanbul'da ikamet edenler hakkında davetiye çıkarılmasına, İstanbul dışında oturanlar hakkında ise en yakın mahkemeye talimat yazılmasına karar verdi.

Bu celse ifadesi alınan müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulüne hükmeden heyet, sanık Akgündüz'ün tutuklanması talebinin dosyada herhangi bir yeni durum ortaya çıkmadığı gerekçesiyle reddini kararlaştırdı.

Heyet, istenen evrakın dönüşünün de beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor.

Her iki projenin de tamamlanmadığı, müşterilerin mağdur edildiği ve paralarının geri ödenmediği ifade edilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Bu iddianamenin haricinde, aynı sanıklar ve aynı eylem yönünden hazırlanan birden fazla iddianamenin davanın görüldüğü sırada birleştirilmesine karar verilmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bingöl'de cinnet: eşi ve 3 çocuğunu vurdu
08 Mayıs 2019 14:30		 Burdur'da kedi ve köpek ölümlerinin sorumluları hakkında soruşturma
08 Mayıs 2019 14:17
Çocukları tarafından vurulup yaralandığını saklayınca öldü
08 Mayıs 2019 14:07		 Yazar Serbes'in temyiz incelemesi duruşmalı yapılacak
08 Mayıs 2019 13:26
17 yıl hapis alan Gagabulut yine bir iğrenç iddiayla hakim karşısında
08 Mayıs 2019 11:32		 Engellilerin kullandığı şarj soketlerini dördüncü kez çaldılar
08 Mayıs 2019 10:54
'Köprüden düştüm' diye oğlunu aradı, 2 gün sonra cesedi bulundu
08 Mayıs 2019 10:36		 'Mor Işık'tan geçen sahte para bastılar
08 Mayıs 2019 08:10
Dedeye indirimsiz müebbet
08 Mayıs 2019 07:55		 Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
07 Mayıs 2019 23:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:23 - 'Milletin kararının sandıkta tecellisini göreceğiz'15:20 - Eski yüzbaşı ile üniversite öğrencisi FETÖ'den hakim karşısına çıktı15:15 - Tüketici hakem heyetlerine şikayetlerde 'perakende ticaret' başı çekti15:12 - Demirtaş'ın yargılandığı davada görevsizlik kararı15:09 - Miniklerin kumbaraları Mehmetçik için doldu15:04 - Anaokuluna gidemeyen çocuklara yaz aylarında anaokulu imkanı14:58 - Karaman'daki Millet Kıraathanesi geçici olarak kapatıldı14:53 - YSK, CHP'nin itirazını görüşmek için toplanıyor14:50 - TBMM Genel Kurulu toplandı14:47 - Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararı
14:47 - 'Seçimlerin yenilenmesi ekonomik istikrarı bozmaz'14:45 - Eski belediye başkan yardımcısına FETÖ'den adli kontrol14:38 - İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul seçimlerinin iptali başvurusu14:34 - Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı14:30 - Bingöl'de cinnet: eşi ve 3 çocuğunu vurdu14:26 - 'Kurtuluş Savaşı Belgeleri' Samsun'da sergilendi14:20 - FETÖ sanığı eski teğmene hapis cezası14:17 - Burdur'da kedi ve köpek ölümlerinin sorumluları hakkında soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
225 sandık başkanı işsiz güçsüz çıktı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
AK Parti'den yeni kanun teklifi
Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tabi lan manyak mısın 1
favori bkz başlıkları 1
iyi insanlara kötü davranmak 1
Vita Brevis 1
tolga öcal 1
portakalcicegi2017 1
benim senden tek istediğim dudaklarından öpmek 6
asil azmaz,bal kokmaz 1
bilemiyorum altan bilemiyorum 4
chp'nin tüm istanbul seçimlerinin iptalini talep etmesi 1
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Aksaray Ihlara Ulaşım 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam