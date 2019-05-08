İSG sınav giriş yerleri açıklandı
ÖSYM, İSG sınav giriş yerlerini açıkladı
|08 Mayıs 2019 14:04
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2019-İSG 1. Dönem Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2019-İSG 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
2019-İSG 1. Dönem için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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