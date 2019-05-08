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Engelliler için 'Mor Taksi' dönemi

Çorum'da Tekerlekli sandalye kullanan bireyler için hizmet verecek Mor Taksi (Engelsiz Taksi) uygulamasıyla engelliler, gidecekleri yere ulaştırılacak
 08 Mayıs 2019 14:04
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Engelliler için 'Mor Taksi' dönemi

Çorum'da tekerlekli sandalye kullanan bireyler için hizmet verecek Mor Taksi (Engelsiz Taksi) uygulamasıyla engelliler gidecekleri yere ulaştırılacak.

Kentte esnaflık yapan Serkan Yıldız, engelli vatandaşların kullanımına sunulmak üzere Çorum Belediyesine 5 akülü araç hediye etti.

Belediye önünde gerçekleşen araç teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ramazan ayının; rahmetin, mağfiretin, yardımlaşmanın üst seviyelere çıktığı bir ay olduğunu belirterek, örnek davranışından dolayı Yıldız'a teşekkür etti.

Aşgın, belediyeye gelen talepler doğrultusunda ihtiyacı olan vatandaşlara araçların ulaştıracağını dile getirerek, "Bu araçlardan bir tanesini engelli bireylerin kullanımı için dizayn yapılmak üzere Hitit Üniversitemize teslim edeceğiz. Belediye olarak biz de engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için yeni bir ihaleye çıkıyoruz. Bu ihale kapsamında 8 adet akülü, 20 adet tekerlekli sandalye alacağız. Diğer ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kısa süre içinde ihalemizi sonuçlandırarak araçlarını takdim edeceğiz." diye konuştu.

- Mor taksi uygulaması hayata geçiyor

Engelsiz bir Çorum için Belediye Meclisi kararıyla Mor Taksi uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade eden Aşgın, uygulamanın Türkiye genelinde ilk olacağına dikkati çekti.

Seçim döneminde, engelli vatandaşlar için Mor Taksi uygulamasını başlatacakları sözünü verdiklerini hatırlatan Aşgın, şunları kaydetti:

"Böylece şehrimizin, engelli vatandaşlarımız için rahat, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanabildiği bir şehir hüviyetini pekiştirmiş olacağız. İl Trafik Komisyonundan il merkezine tahdit edilen 493 adet T plakanın 10 adedi, Mor Taksi için tahsis edildi. Sarı taksi hizmeti veren 5 adet gönüllü plaka sahibi esnaf, engelli vatandaş taşımaya uygun araç satın aldı. Yönetmelikte 5 adet araca bu uygulamaya ihalesiz geçiş için izin verildi. 5 adetten sonraki talepler ihale yöntemiyle plaka satılarak tahsis edilecektir. İlk geçişteki 5 adet araç, mevcut taksi duraklarında hizmete devam edecektir. Engelli vatandaşlarımız takside taşınmadığı zaman, Mor Taksiler normal vatandaş taşımaya devam edecektir. Mor Taksi uygulaması için belediyemiz mobil uygulaması, web sitesi ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü web sitesinde kolay ulaşılabilirlik için uygulama sekmesi eklenecektir."
Anadolu Ajansı
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