'CHP'deki hazımsızlığı anlayabilmiş değilim'

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "CHP'deki bu hazımsızlığı anlayabilmiş değilim. Halka gitmekten, halkın iradesine başvurmaktan bu kadar çekinen bir parti daha ben görmedim." dedi.

Muş, AA muhabirinin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesine ilişkin soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali yönünde oy kullanan 7 YSK üyesini "çete" olarak nitelendirdiği hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Muş, "Bunu tasvip etmiyoruz. Çok yanlış bir ifade. Orası yüksek yargıçlardan oluşan bir kurul. İşinize gelen karar verdiği zaman 'saygın' oluyorlar, işinize gelmeyen ya da kabullenmek istemediğiniz bir karar verdiği zaman 'çete' oluyorlar. Bu ne bir siyasetçiye yakışacak bir ifade olabilir ne de Yüksek Seçim Kurulunun hak ettiği bir ifade olabilir. Bunu reddediyoruz, kınıyoruz." diye konuştu.

YSK'nin, kendisine sunulan deliller kapsamında karar verdiğini vurgulayan Muş, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz ilk açıklandığı zaman 27 bin, CHP'nin açıklamasına göre 29 bin fark vardı. Bu fark düşe düşe 13 binlere kadar düştü. İstatistik diye bir bilim var. Burada iki aday da yüzde 48 oy almışlardır. Küsuratlarda bir fark var. Oy oranları bu kadar birbirine yakınsa hatalar da her iki aday için de eşit olarak ortaya çıkar. Neden hatalar ve düzeltmeler Binali Yıldırım lehine oluyor? Fark neden Binali Yıldırım lehine azalıyor? Burada gerçekten ciddi maddi hatalar, yanlışlıklar, eksiklikler varsa bunlar her iki aday için de olması lazım. Bunlar eğer Binali Bey lehine ortaya çıkıyorsa demek ki burada bir şekilde yanlış bir mekanizma işlemiş ve bir aday aleyhine bir süreç işlemiştir. Dolayısıyla YSK bizim sunduğumuz deliller çerçevesinde bunu tespit etmiştir ve seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir."

"Seçimlere şaibe düştüğünü", YSK'nin karar verdiğini ve çözüm olarak halka gidileceğini, tekrar halk iradesine başvurulacağını belirten Muş, "Bugün bakıyorum da yapılan eleştiriler aslında haksız eleştirilerdir. Türkiye demokrasisi bu süreçlerden güçlenerek çıkacaktır. Çünkü başka hiçbir alana tevessül etmeden tekrar sandık işaret edilmiştir. Bu meselenin çözümü için halka gidilmiştir." dedi.

Bu işin kilidini 16 milyon İstanbullunun açacağını söyleyen Muş, "Bütün bu gelişmeler milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Milletimiz 23 Haziran'da bu meseleyi de çözecektir. Hakem millettir. Arada başka bir kişi yoktur. Bu, aslında Türkiye'deki demokrasi kültürünün ne kadar güçlendiğinin ve nereye geldiğinin en önemli göstergesidir. CHP'deki bu hazımsızlığı anlayabilmiş değilim. Halka gitmekten, halkın iradesine başvurmaktan bu kadar çekinen bir parti daha ben görmedim." değerlendirmesini yaptı.

- "367 garabeti o şekilde çözülmüştür"

YSK'nin İstanbul kararına ilişkin açıklamalar hatırlatılarak "Sandığa gidilmekten mi çekiniliyor?" sorusuna Muş, "Bunu anlamakta biz de zorlanmaktayız. Burada başka hiçbir adres işaret edilmemiştir. Neresi işaret edilmektedir? Sandık. Vatandaş, milletimiz, 16 milyon İstanbullu işaret edilmektedir. Buradan kim, niye rahatsızlık duyar? Eğer siz davanızda haklıysanız vatandaşımız bir değerlendirme yapacaktır. 23 Haziran'da sandık başına gidecektir ve bu değerlendirmeler neticesinde bir karar verecektir." cevabını verdi.

YSK'nin, kararını açıklamadan önce "Ne yönde karar verirse versin YSK'nin vereceği karar saygılıyız" dediklerini hatırlatan Muş, şöyle konuştu:

"YSK'yi tehdit etmedik, YSK'ye hakaretler yağdırmadık. 'Kızılay'da gezemezsiniz', 'Sizi Yüce Divan'da yargılarız.' demedik. Hangi kararı veriyorsanız, deliller çerçevesinde değerlendirmenizi yapın, bir karar verin, vereceğiniz karara saygılıyız dedik. Tekrar millete gidilecektir. Herkes tezini ortaya koyacaktır. Millete anlatacaktır ve milletimiz bu meseleyle alakalı da düğümü çözecektir. Geçmiş dönemlerde de ortaya çıkan pek çok sorunda AK Parti sürekli sandığı işaret etmiştir, millete gitmek suretiyle sorunları çözmüştür. 367 garabeti o şekilde çözülmüştür. Sandığa, millete gidilmiştir. Burada da itirazlarımız haklı göründü. Tekrar sandık işaret edilmiştir. Biz derdimizi, amacımızı, ne yapmak istediğimizi milletimize en iyi şekilde anlatacağız ve 16 milyon İstanbulludan destek isteyeceğiz. Takdir yüce Türk milletinindir."

- "Gündemi meşgul etmeye çalışıyorlar"

"23 Haziran'da yapılacak seçimde AK Parti'nin kaybetmesi durumunda genel seçime gidileceği" iddiasını değerlendiren Muş, "Çok farklı yorumlar yapılıyor. Meseleler farklı noktalara çekilmekte. Biz bir yerel seçimi yapacağız. İstanbul'da bir seçime gideceğiz ve İstanbul'un yönetimiyle alakalı Büyükşehir Belediye Başkanını seçeceğiz. İlçe belediye başkanları, meclis üyeleri zaten seçildi. Birileri dereyi görmeden paçayı sıvamayı adet edinmişler. 'Bu olursa böyle olur, şu olursa şöyle olur' gibi tezler üzerinden Türkiye'nin gündemini farklı şekilde meşgul etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız"

Bir taraftan Türkiye'nin gelişmesi için çalışma içinde olduklarını diğer taraftan yasama anlamında da Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu düzenlemelerin yapılması konusunda sonuna kadar çalıştıklarına değinen Muş, "23 Haziran'da milletimize güveniyoruz. Milletimizin bizi sandıktan birinci çıkaracağına da inancımız tam. Elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız. Milletimizden bu anlamda destek isteyeceğiz." dedi.