Burdur'da kedi ve köpek ölümlerinin sorumluları hakkında soruşturma

Burdur'da, telef olmuş kedi ve köpekler bulunmasına ilişkin, görevde ihmali ve olayda sorumluluğu bulunanlar hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Burdur Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin sokak hayvanları geçici bakımevi yakınındaki çukur içinde ölü bulunan sokak hayvanlarıyla ilgili araştırmanın sonuçlandığı belirtildi.

Araştırma çalışmasında belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğünün bütün çalışanlarının ifadesi alındığı, şikayet, bilgi ve belgelerin değerlendirildiği, kamera kayıtlarının incelendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğünden gelen bilgiler de değerlendirilmiştir. Araştırma raporu doğrultusunda görevi ihmal eden ve sorumluluğu olanlar hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Geçici bakımevindeki iş ve işlemler yeniden düzenlenerek yeni bir yapılanma için gerekli adımlar atılmıştır."

Isparta ve Burdur Hayvan Dostları Dernekleri yetkililerince Burdur Belediyesine ait hayvan barınağının yakınında açılan çukurlarda 5 Nisan 2019'da telef olmuş çok sayıda köpek ve kedi bulunmuş, Burdur Belediyesince olayla ilgili soruşturma başlatılmış, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Burdur Şube Müdürlüğü tarafından, Burdur Belediyesine idari para cezası uygulanmıştı.