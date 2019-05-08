Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı
Bolu'nun yüksek kesimleri sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü
|08 Mayıs 2019 14:34
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Bolu'da dün gece başlayan sağanak yağış, sabah yerini kara bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Aladağ ve Sarıalan Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde kar yağışı görülmezken, aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor.
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