İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul seçimlerinin iptali başvurusu
İYİ Parti, 31 Mart İstanbul seçimlerinin 'tümünün iptal edilmesi' için tam kanunsuzluk iddiaasıyla YSK'ya itirazda bulundu
|08 Mayıs 2019 14:38
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