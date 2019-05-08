Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararı
|08 Mayıs 2019 14:47
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Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL SEN) Danıştay'da açtığı davada, zabıta memuru alımı yapılırken KPSS sınav sonuçlarına ilave olarak sözlü sınav yapılmasının hukuka uygun olmadığını belirtti.
Danıştay 12. Dairesi şu gerekçeyle, sözlü sınav yapılmasını iptal etmiştir:
"Oysa yukarıda da belirtildiği gibi nesnel bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması merkezi sınavın nesnel koşullarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, İl Özel İdareleri ve belediyelere, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile kurdukları birliklere ait B grubu kadrolara atama yapılırken aynı hukuksal durumda bulunan belediye zabıta kadrolarına atamada ikinci bir sınavın yapılmasının öngörülmesi eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve subjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkileri bulunduğundan dava konusu düzenlemenin belediyelerin de tabi olduğu Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında genel Yönetmeliğe ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır."
Danıştay 12. Dairesinin kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca da onandı.
Bu karara göre, sözlü sınav yapılarak zabıta memuru alımı yapılamayacak
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