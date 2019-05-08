1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararı

Danıştay 12. dairesi, zabıta memuru alımı yapılırken sözlü sınav yapılması uygulamasının mevzuata uygun olmadığına karar verdi. Dairenin bu kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca da onandı.
 08 Mayıs 2019 14:47
Yazdır
Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararı

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL SEN) Danıştay'da açtığı davada, zabıta memuru alımı yapılırken KPSS sınav sonuçlarına ilave olarak sözlü sınav yapılmasının hukuka uygun olmadığını belirtti.

Danıştay 12. Dairesi şu gerekçeyle, sözlü sınav yapılmasını iptal etmiştir:

"Oysa yukarıda da belirtildiği gibi nesnel bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması merkezi sınavın nesnel koşullarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, İl Özel İdareleri ve belediyelere, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile kurdukları birliklere ait B grubu kadrolara atama yapılırken aynı hukuksal durumda bulunan belediye zabıta kadrolarına atamada ikinci bir sınavın yapılmasının öngörülmesi eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve subjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkileri bulunduğundan dava konusu düzenlemenin belediyelerin de tabi olduğu Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında genel Yönetmeliğe ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır."

Danıştay 12. Dairesinin kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca da onandı.

Bu karara göre, sözlü sınav yapılarak zabıta memuru alımı yapılamayacak
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Danıştay, kazai rüşt kararını değiştirdi
04 Mart 2019 14:05		 Hemanjiom, polis veya olmaya engel mi? İşte mahkeme kararı
29 Ocak 2019 11:05
Mahkeme, Sayıştay denetçi yardımcılığı eleme sınavını iptal etti
16 Ekim 2018 22:31		 Bylock kullandığı iddiasıyla ataması yapılmayan sözleşmeli öğretmen, açtığı davayı kazandı
16 Ekim 2018 00:03
Yanlış değerlendirme sonucu ataması yapılan öğretmenin, ataması iptal edilebilir mi?
28 Ağustos 2018 00:32		 Ücretli Öğretmenliğe atamada 40 yaş şartına ilişkin Karar
14 Ağustos 2018 19:16
Danıştay: Avukat, hazine avukatı, hukuk müşaviri kadrolarına sözlü sınav ile atama yapılamaz
07 Ağustos 2018 15:01		 Eski usulle yapılan sözlü sınav işlemine iptal kararı
27 Temmuz 2018 00:04
Danıştay'dan, sözlü sınav soruları tutanağa yazılmalı kararı
20 Temmuz 2018 00:05		 Danıştay, sözlü sınava dair emsal kararında, Bakanlığın karar düzeltme istemini reddetti
25 Mayıs 2018 00:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:23 - 'Milletin kararının sandıkta tecellisini göreceğiz'15:20 - Eski yüzbaşı ile üniversite öğrencisi FETÖ'den hakim karşısına çıktı15:15 - Tüketici hakem heyetlerine şikayetlerde 'perakende ticaret' başı çekti15:12 - Demirtaş'ın yargılandığı davada görevsizlik kararı15:09 - Miniklerin kumbaraları Mehmetçik için doldu15:04 - Anaokuluna gidemeyen çocuklara yaz aylarında anaokulu imkanı14:58 - Karaman'daki Millet Kıraathanesi geçici olarak kapatıldı14:53 - YSK, CHP'nin itirazını görüşmek için toplanıyor14:50 - TBMM Genel Kurulu toplandı14:47 - Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararı
14:47 - 'Seçimlerin yenilenmesi ekonomik istikrarı bozmaz'14:45 - Eski belediye başkan yardımcısına FETÖ'den adli kontrol14:38 - İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul seçimlerinin iptali başvurusu14:34 - Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı14:30 - Bingöl'de cinnet: eşi ve 3 çocuğunu vurdu14:26 - 'Kurtuluş Savaşı Belgeleri' Samsun'da sergilendi14:20 - FETÖ sanığı eski teğmene hapis cezası14:17 - Burdur'da kedi ve köpek ölümlerinin sorumluları hakkında soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
225 sandık başkanı işsiz güçsüz çıktı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
AK Parti'den yeni kanun teklifi
Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadir mısıroğlu 10
cersei lannister'ın rest çekmesi 1
İstanbul da seçimin iptali 15
mazbata 1
İstanbuldan yükselen protesto sesleri 3
favori bkz başlıkları 1
aynı zarfa konan üç oydan birinin geçersiz olması 4
Fakir edebiyatı 1
Çalışma masası dağınıklığı 4
bayan 2
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Aksaray Ihlara Ulaşım 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam