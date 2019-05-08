1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Seçimlerin yenilenmesi ekonomik istikrarı bozmaz'

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan: İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı demokratik temayüller çerçevesinde alınmıştır. İstanbul'u yönetecek iradeyi belirleyen seçimler, soru işareti barındırmamalı. Bu nedenle YSK'nın aldığı karar milletimize hayırlı olsun. Seçimlerin yenilenmesi ise ekonomik istikrarı bozmaz
 08 Mayıs 2019 14:47
Yazdır
'Seçimlerin yenilenmesi ekonomik istikrarı bozmaz'

Tüm Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının demokratik temayüller çerçevesinde alındığını belirterek, "İstanbul'u yönetecek iradeyi belirleyen seçimler, soru işareti barındırmamalı. Bu nedenle YSK'nın aldığı karar milletimize hayırlı olsun. Seçimlerin yenilenmesi ise ekonomik istikrarı bozmaz" ifadesini kullandı.

TÜMSİAD Başkanı Doğan yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ederek yenilenmesine karar vermesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun bir hukuk kurulu olduğuna dikkati çeken Doğan, ''İstanbul sadece Türkiye'nin değil, dünyanın göz bebeği bir şehir. 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'un ekonomik büyüklüğü birçok ülkeden fazla. Böylesine önemli bir şehri yönetecek iradeyi belirleyen büyükşehir belediye seçimlerinin de hiçbir soru işaretini barındırmaması gerekiyordu. Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerinde akıllarda kalan soru işaretlerini de yok edecek bir karar almıştır. 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri tüm milletimiz adına hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.

- "Ekonomiyi olumsuz etkilemez"

Doğan, Türkiye'nin son beş yıldır seçim ikliminde yaşadığını ve hükümetin önünde icraat için 4,5 yıl gibi uzun bir süre olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Daha şimdiden ekonomik büyüme, istihdam, ihracat, enflasyonla mücadele gibi alanlarda önemli adımlar atıldı, atılmaya da devam ediliyor. TÜMSİAD olarak biz de 'Büyük Türkiye İçin Üretmeye Devam' diyoruz. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ise ekonomik istikrarın korunmasında herhangi bir sorun teşkil etmez, ekonomiyi olumsuz etkilemez.''

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhuriyet altınının satış fiyatı 1700 lira
08 Mayıs 2019 12:40		 Ticaret Bakanlığından yüksek katma değerli havacılık ihracatına destek
08 Mayıs 2019 12:04
Gün ortası döviz kurları
08 Mayıs 2019 11:56		 Türk Telekom ilk 3 ayda rekor gelir elde etti
08 Mayıs 2019 11:41
'Haziran sonrası seçimsiz dönem yapısal reformlar için fırsat'
08 Mayıs 2019 11:24		 Türksat 5A'nın fırlatılma tarihi belli oldu
08 Mayıs 2019 11:24
TÜBİTAK'a üniversitelerden 5 yılda 45 bini aşkın başvuru
08 Mayıs 2019 11:22		 İstanbul Havalimanı, 4 ayda 5 milyon yolcuya yaklaştı
08 Mayıs 2019 11:09
TESK'ten 'emeklilikte geriye dönük borçlanma' talebi
08 Mayıs 2019 10:59		 Dolar güne 6,16 TL ile başladı
08 Mayıs 2019 09:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:23 - 'Milletin kararının sandıkta tecellisini göreceğiz'15:20 - Eski yüzbaşı ile üniversite öğrencisi FETÖ'den hakim karşısına çıktı15:15 - Tüketici hakem heyetlerine şikayetlerde 'perakende ticaret' başı çekti15:12 - Demirtaş'ın yargılandığı davada görevsizlik kararı15:09 - Miniklerin kumbaraları Mehmetçik için doldu15:04 - Anaokuluna gidemeyen çocuklara yaz aylarında anaokulu imkanı14:58 - Karaman'daki Millet Kıraathanesi geçici olarak kapatıldı14:53 - YSK, CHP'nin itirazını görüşmek için toplanıyor14:50 - TBMM Genel Kurulu toplandı14:47 - Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararı
14:47 - 'Seçimlerin yenilenmesi ekonomik istikrarı bozmaz'14:45 - Eski belediye başkan yardımcısına FETÖ'den adli kontrol14:38 - İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul seçimlerinin iptali başvurusu14:34 - Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı14:30 - Bingöl'de cinnet: eşi ve 3 çocuğunu vurdu14:26 - 'Kurtuluş Savaşı Belgeleri' Samsun'da sergilendi14:20 - FETÖ sanığı eski teğmene hapis cezası14:17 - Burdur'da kedi ve köpek ölümlerinin sorumluları hakkında soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
225 sandık başkanı işsiz güçsüz çıktı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
AK Parti'den yeni kanun teklifi
Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Vita Brevis 1
23.06.2019 ibb başkanlığı seçimleri 1
Beynin zonklaması 2
Ahmet davutoğlu'nun rest çekmesi 4
tom ve jerry 2
iyi insanlara kötü davranmak 1
jet imam 2
let the linç begin 1
demirtaş'ın seçimler öncesi hapisten çıkarılması 4
chp'nin tüm istanbul seçimlerinin iptalini talep etmesi 1
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Aksaray Ihlara Ulaşım 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam