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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı
 08 Mayıs 2019 14:50
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TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, ramazan ayı dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, "Bu ay insanların kendisini yenileme ayıdır. Nefsi tezkiye, ruhu tasfiye, aklı durultma ayıdır. Ramazan, kendimizi yeniden hesaba çekme ayıdır. Ramazan, kendimizle beraber İslam dünyasının içine düştüğü olumsuzlukları muhasebe etme ayıdır." dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da Tokat'ta sebze ve meyve üretimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İktidarın tarım politikasını eleştiren Durmaz, "Makamlarını ve mevkilerini korumak adına iktidar sahipleri yanlış kararlar vermeye devam ediyor. Kentte binlerce dönüm sebze ve meyve ekim alanı bulunmaktadır ancak devlet projelerinden yararlanamamaktadır. Tokat, bölünmüş yol dışında başka bir yatırımdan nasibini alamamıştır." diye konuştu.

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ise Anneler Günü dolayısıyla söz aldı.

Türkiye'de anne olmanın "ciddi sorunları ve sorumlulukları" olduğunu belirten Taşlıçay, çalışan annelerin sıkıntılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Sosyal dönüşümün en fazla kadını etkilediğini anlatan Taşlıçay, "Türkiye ekonomisinin hedeflerine ulaşması için kadının iş gücüne katılımını artırmamız gerekiyor. İş gücünü artırırken çalışma şartlarının da insani koşullar altında yürütülmesi önem arz etmektedir. Kadınlar çalışma hayatı dışında sosyal yaşamda da bir çok zorluklarla karşı karşıyadır. Huzurlu bir gelecek tesis edebilmek için kadını merkeze almanın bir başlangıç olacağını düşünüyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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