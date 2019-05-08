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YSK, CHP'nin itirazını görüşmek için toplanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, CHP adına yaptığı tam kanunsuzluk itirazı üzerine YSK, olağan seyrinin dışına çıkarak 15.30'da toplantı kararı aldı
 08 Mayıs 2019 14:53
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YSK, CHP'nin itirazını görüşmek için toplanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, CHP adına yaptığı tam kanunsuzluk itirazı üzerine YSK, olağan seyrinin dışına çıkarak 15.30'da toplantı kararı aldı.

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesiyle ilgili çıkan kararın ardından bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP adına bir itirazda bulundu. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de itirazda bulunan CHP'nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu 15.30'da toplantı yapacağını duyurdu.

İhlas Haber Ajansı
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