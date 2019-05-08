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Karaman'daki Millet Kıraathanesi geçici olarak kapatıldı

Karaman'da geçen yıl tarihi Hatuniye Medresesi'nde açılan Millet Kıraathanesi, belediye tarafından ramazan ayı nedeniyle geçici olarak kapatıldı
 08 Mayıs 2019 14:58
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Karaman'daki Millet Kıraathanesi geçici olarak kapatıldı

Belediye yetkilileri, kıraathanenin ayrıca rutubetli olması nedeniyle şikayet de aldığını ve ilerleyen dönemlerde başka bir yere taşınmasının planlandığını söyledi.

Karaman Belediyesi tarafından 9 Ekim 2018 tarihinde Hatuniye Medresesi'nde Millet Kıraathanesi açıldı. Dönemin belediye başkanı AK Parti'li Ertuğrul Çalışkan, kıraathanenin açılışında yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği Millet Bahçesi ve Millet Kıraathaneleri projelerini bizler de çok benimsedik ve destekliyoruz. Hatuniye Medresesi bundan sonra Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek. Buraya gelen vatandaşlarımız çay ve kek ikramı eşliğinde belediye yayınlarından ve çeşitli kitaplardan oluşan kütüphaneyi kullanabilecek, günlük gazeteleri okuyabilecek ve ücretsiz internetten faydalanabilecek dedi.

TAŞINMASI PLANLANIYOR

Ekim ayından itibaren hizmet veren Millet Kıraathanesi'nin kapısına kilit vuruldu. Belediye yetkilileri ramazan ayı nedeniyle geçici olarak kapanan kıraathanenin genelde ikram için kullanıldığını, ayrıca rutubetli olmasından dolayı şikayetler alındığını, bu nedenle de tarihi mekanın kıraathane olarak kullanılmasının uygun görülmediğini ve ilerleyen dönemlerde başka bir yere taşınacağını öne sürdü.

Karaman'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'nin adayı Savaş Kalaycı yüzde 39,57 oy alarak, yüzde 38,41 oy alan AK Parti'nin adayı Mahmut Sami Şahin'i geride bıraktı.

DHA
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