Anaokuluna gidemeyen çocuklara yaz aylarında anaokulu imkanı
|08 Mayıs 2019 15:04
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Milli Eğitim Bakanlığı, 5 yaşta brüt yüzde 84 olan okul öncesi eğitime her çocuğun ilkokula başlamadan en az bir yıl devamını sağlamak, bu oranı daha yükseğe çekmek, sonra da eğitimi zorunlu hale getirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar kapsamında, yaz tatilinde okullarda oluşacak atıl kapasite de kullanılacak.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce koordinasyonu yapılan çalışmayla, okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklar için bu yıl temmuz ve ağustosta bir uygulama yapılacak. Okullarda, daha önce hiç anaokulu eğitimi almamış, özellikle 2019-2020 eğitim öğretim döneminde birinci sınıfa başlayacak çocuklar için iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimleri düzenlenecek.
Yönetmelik gereği geçmiş yıllarda da uygulanan yaz okulu modelinden daha fazla çocuğun yararlanabilmesi için kırtasiye ve beslenme desteği de verilecek.
Suriyeli çocuklar da eğitimlere katılacak
Yaz tatilindeki anaokulu eğitimleri Türkiye'deki Suriyeli öğrencileri de kapsayacak. Bu çerçevede belirlenen yoğun nüfuslu 26 ilde Türk ile Suriyeli çocuklara da yaz eğitimleri verilecek. Bu illerdeki eğitimlere katılacak çocukların kırtasiye masrafları ile öğle yemekleri Avrupa Birliği (AB) fonlarından karşılanacak. Diğer illerde anaokulu eğitimlerine katılacak öğrenciler için de Bakanlık kırtasiye yardımı yapacak. Bu kapsamda, anaokulu eğitimleri için okulların donanım ihtiyaçları da karşılanacak.
Öte yandan, yaz tatilinde anaokulu eğitimlerini verecek öğretmenlere yönelik günlük eğitim akışları ve kavram kartları hazırlandı.
Katılmak için ne yapılacak?
Yönetmelik gereği her ilde açılacak yaz eğitimleri için Milli Eğitim Bakanlığı, 26 şehirde yaz tatilinde anaokulu eğitimi verebilecek okullardan talepleri ayrıca topladı. Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek eğitimlere sadece 26 şehirden 50 bin dolayında öğrencinin katılımı için talep geldi. Çocuklarına anaokulu eğitimi aldırmak isteyen velilerin adreslerine yakın okullara ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine giderek taleplerini bildirmeleri gerekiyor.
Yaz tatilinde anaokulu eğitimi için kayıtlar, haziran sonunda alınacak ve çocuklar e-Okul sistemine kaydedilecek. Bu şekilde bütün çocukların ilkokula başlamadan önce okul öncesi eğitim alması ve ilkokula hazırlanması amaçlanıyor.
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