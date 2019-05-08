1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anaokuluna gidemeyen çocuklara yaz aylarında anaokulu imkanı

Milli Eğitim Bakanlığınca, okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklar için Temmuz ve Ağustos'ta iki aylık yoğunlaştırılmış ücretsiz anaokulu eğitimleri düzenlenecek
 08 Mayıs 2019 15:04
Yazdır
Anaokuluna gidemeyen çocuklara yaz aylarında anaokulu imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 yaşta brüt yüzde 84 olan okul öncesi eğitime her çocuğun ilkokula başlamadan en az bir yıl devamını sağlamak, bu oranı daha yükseğe çekmek, sonra da eğitimi zorunlu hale getirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar kapsamında, yaz tatilinde okullarda oluşacak atıl kapasite de kullanılacak.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce koordinasyonu yapılan çalışmayla, okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklar için bu yıl temmuz ve ağustosta bir uygulama yapılacak. Okullarda, daha önce hiç anaokulu eğitimi almamış, özellikle 2019-2020 eğitim öğretim döneminde birinci sınıfa başlayacak çocuklar için iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimleri düzenlenecek.

Yönetmelik gereği geçmiş yıllarda da uygulanan yaz okulu modelinden daha fazla çocuğun yararlanabilmesi için kırtasiye ve beslenme desteği de verilecek.

Suriyeli çocuklar da eğitimlere katılacak

Yaz tatilindeki anaokulu eğitimleri Türkiye'deki Suriyeli öğrencileri de kapsayacak. Bu çerçevede belirlenen yoğun nüfuslu 26 ilde Türk ile Suriyeli çocuklara da yaz eğitimleri verilecek. Bu illerdeki eğitimlere katılacak çocukların kırtasiye masrafları ile öğle yemekleri Avrupa Birliği (AB) fonlarından karşılanacak. Diğer illerde anaokulu eğitimlerine katılacak öğrenciler için de Bakanlık kırtasiye yardımı yapacak. Bu kapsamda, anaokulu eğitimleri için okulların donanım ihtiyaçları da karşılanacak.

Öte yandan, yaz tatilinde anaokulu eğitimlerini verecek öğretmenlere yönelik günlük eğitim akışları ve kavram kartları hazırlandı.

Katılmak için ne yapılacak?

Yönetmelik gereği her ilde açılacak yaz eğitimleri için Milli Eğitim Bakanlığı, 26 şehirde yaz tatilinde anaokulu eğitimi verebilecek okullardan talepleri ayrıca topladı. Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek eğitimlere sadece 26 şehirden 50 bin dolayında öğrencinin katılımı için talep geldi. Çocuklarına anaokulu eğitimi aldırmak isteyen velilerin adreslerine yakın okullara ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine giderek taleplerini bildirmeleri gerekiyor.

Yaz tatilinde anaokulu eğitimi için kayıtlar, haziran sonunda alınacak ve çocuklar e-Okul sistemine kaydedilecek. Bu şekilde bütün çocukların ilkokula başlamadan önce okul öncesi eğitim alması ve ilkokula hazırlanması amaçlanıyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Görme engelliler için Braille baskılı 'Cin Ali' geliyor
07 Mayıs 2019 21:17		 MEB, Türkçe dört beceriyi ölçen ilk e-sınavı tamamladı
07 Mayıs 2019 11:24
'MIT Zaman Kapsülü Kriptografi Bulmacası'nı 15 yıl önce çözdüler
05 Mayıs 2019 13:24		 Derse dans ve sporla başlıyorlar
05 Mayıs 2019 12:50
MEB'den ders gereçlerine 'yerli ve milli' damga
05 Mayıs 2019 11:34		 3 bin öğrenci YÖS için ter döktü
04 Mayıs 2019 15:46
İçişleri: 2019'un ilk 4 ayında 127 terörist öldürüldü
04 Mayıs 2019 10:25		 81 ilde 40 okula 'Çevre Beratı' ödülü
03 Mayıs 2019 14:11
'İmam hatip artık bir marka ve Türkiye'nin bir değeri'
03 Mayıs 2019 11:49		 Atık bilgisayarlar kırsaldaki çocuklara ışık oldu
02 Mayıs 2019 17:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:20 - Eski yüzbaşı ile üniversite öğrencisi FETÖ'den hakim karşısına çıktı15:15 - Tüketici hakem heyetlerine şikayetlerde 'perakende ticaret' başı çekti15:12 - Demirtaş'ın yargılandığı davada görevsizlik kararı15:09 - Miniklerin kumbaraları Mehmetçik için doldu15:04 - Anaokuluna gidemeyen çocuklara yaz aylarında anaokulu imkanı14:58 - Karaman'daki Millet Kıraathanesi geçici olarak kapatıldı14:53 - YSK, CHP'nin itirazını görüşmek için toplanıyor14:50 - TBMM Genel Kurulu toplandı14:47 - Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararı14:47 - 'Seçimlerin yenilenmesi ekonomik istikrarı bozmaz'
14:45 - Eski belediye başkan yardımcısına FETÖ'den adli kontrol14:38 - İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul seçimlerinin iptali başvurusu14:34 - Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı14:30 - Bingöl'de cinnet: eşi ve 3 çocuğunu vurdu14:26 - 'Kurtuluş Savaşı Belgeleri' Samsun'da sergilendi14:20 - FETÖ sanığı eski teğmene hapis cezası14:17 - Burdur'da kedi ve köpek ölümlerinin sorumluları hakkında soruşturma14:11 - 'CHP'deki hazımsızlığı anlayabilmiş değilim'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
225 sandık başkanı işsiz güçsüz çıktı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
AK Parti'den yeni kanun teklifi
Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cebren ve hile 1
zekerya beyaz 2
sesinde aşk var 1
seçimin iptali demokrasimizin zaferidir 5
hayattan soğutan şeyler 4
Gubaz 1
asil azmaz,bal kokmaz 1
türk askeri 4
Gidişini anlatıyorum 2
kadir mısıroğlu 10
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Aksaray Ihlara Ulaşım 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam