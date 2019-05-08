Demirtaş'ın yargılandığı davada görevsizlik kararı
|08 Mayıs 2019 15:12
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde meydana gelen saldırının ardından yaptığı açıklamalarla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301'inci maddesindeki "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan yargılandığı davada mahkeme, dosyanın "görevsizlik" kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.
Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan Demirtaş'ın avukatları katıldı.
Hakim Sacit Bulut, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra dosyayı karara bağladığını bildirdi.
Hakim Bulut, 694 sayılı KHK'nin 146. maddesiyle CMK'nin 161. maddesine eklenen 9. bendi uyarınca seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında kovuşturma yetkisinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.
Sanık avukatlarının 7 gün içinde Ankara nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde karara itiraz hakları bulunduğunu belirtildi.
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