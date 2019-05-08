'Milletin kararının sandıkta tecellisini göreceğiz'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletin kararının bir kez daha sandıkta tecellisini göreceğiz. Önemli olan bu süreçte birlikteliğimizi korumaktır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde YSK'nin İstanbul'da seçimlerin tekrarı doğrultusunda aldığı kararı değerlendirdi.

İstanbul seçimi için YSK'nin iptal kararı verdiğini hatırlatan Destici, "İtiraz süreci boyunca biz, 'Gerek seçimlerin iptali doğrultusunda olsun gerekse yapılan itirazların reddi konusunda olsun YSK'nin vereceği karara saygı duyulmalı ve karar siyasi bir olgunluk ve demokratik bir tavırla karşılanmalı.' demiştik. Biz hukukçu değil siyasetçiyiz. Hukuki tartışmalar hukukçular tarafından yapılmalı. İkinci olarak beğensek de beğenmesek de uymak zorunda olduğumuz bir YSK kararı var." ifadelerini kullandı.

Siyasi ve toplumsal kutuplaşmalara neden olacak her türlü politika dilinin kullanılmamasını ve propaganda sürecinin yaşanmamasını dilediklerini belirten Destici, kutuplaşma ve ayrışmalara neden olacak durumlara imkan verilmemesi gerektiğini belirtti.

- "Gerekli tedbirler alınmalı"

Destici, milletin iradesi ve tercihlerini istismar edecek her türlü usulsüzlük ve istismardan uzak bir seçim sürecinin yaşanması istikametinde gerekli tedbirlerin arttırılması gerektiğine işaret etti. Halkın sağduyusuna ve ferasetine güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Millet, YSK'nin haksız bir karar verdiğini düşünüyorsa bunu sandığa yansıtacaktır. Yok doğru bir karar verdiğini düşünüyorsa onu da sandığa yansıtacaktır. Millete tekrar gidiliyor olmasını da çok kötü bir şeymiş gibi çok anormal bir şeymiş gibi sunmanın da bir anlamı yok. Millet kararını verecek. Milletin kararının bir kez daha sandıkta tecellisini göreceğiz. Önemli olan bu süreçte birlikteliğimizi korumaktır." diye konuştu.

BBP olarak duruşlarının değişmediğini belirten Destici, "Biz, BBP olarak 15 Temmuz'da nerede durmuşsak, 16 Nisan'da, 24 Haziran'da, 31 Mart'ta nerede durmuşsak bizim durduğumuz yer aynı. Duruşumuzu bir başkasının pozisyonuna göre değerlendirmiyoruz, bizim ilkelerimiz var. PKK'nın uzantıları, siyasi bölücüler neredeyse, BBP onun tam karşısındadır." dedi.

Türkiye'nin S-400 alımı ile ilgili değerlendirmede de bulunan Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye, özellikle hava savunma sistemimizi güçlendirecek olan S-400 projesinden vazgeçmeyecektir. Bizim için ülkemiz için hayati bir projedir. Türkiye'yi karadan yenemeyeceklerini bilen şer güçler, Türkiye'nin güçlü bir hava savunma sistemi kurmasını istememektedir ama Türkiye asla bu tehditlere boyun eğmemiştir, bundan sonra da geri adım atmamalıdır."