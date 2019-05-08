'Fransa PYD/YPG'ye ilişkin tutumunu gözden geçirmeli'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa, Suriye meselesinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'ye ilişkin tutumunu gözden geçirmeli
|08 Mayıs 2019 15:27
|Yazdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa, Suriye meselesinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'ye ilişkin tutumunu gözden geçirmeli." dedi.
Çavuşoğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'i Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda kabul etti.
Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'yla ikili ilişkilerimize önem veriyoruz. Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin artması memnuniyet verici. Fransa, Suriye meselesinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'ye ilişkin tutumunu gözden geçirmeli." ifadelerini kullandı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Varank: AK Parti'ye verilen oylar çalınmıştır
08 Mayıs 2019 17:01
|AK Parti Milletvekili Bayram: Asıl mağdur Binali Yıldırım'dır
08 Mayıs 2019 16:52
|'2019 hedefimiz, 1,5 milyon çocuğumuza trafik eğitim verebilmek'
08 Mayıs 2019 16:29
|Trabzon'da 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı
08 Mayıs 2019 16:14
|İyi Parti'li Paçacı: İmamoğlu'na bu süreçte tam destek vereceğiz
08 Mayıs 2019 15:58
|'Süreç bu şekilde devam ederse 6 Mayıs kara bir gün olarak tarihe geçecek'
08 Mayıs 2019 15:48
|'Milletin kararının sandıkta tecellisini göreceğiz'
08 Mayıs 2019 15:23
|Karaman'daki Millet Kıraathanesi geçici olarak kapatıldı
08 Mayıs 2019 14:58
|YSK, CHP'nin itirazını görüşmek için toplanıyor
08 Mayıs 2019 14:53
|TBMM Genel Kurulu toplandı
08 Mayıs 2019 14:50