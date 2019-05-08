TCDD'den yüksek gerilim uyarısı
|08 Mayıs 2019 15:30
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce, Eskişehir-Kütahya-Balıkesir demir yolu hattında yapımı tamamlanan Piribeyler-Sindirler (Balıkesir) istasyonları için yüksek gerilim uyarısında bulunuldu.
TCDD'den yapılan açıklamada, elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında, Eskişehir (hariç)-Kütahya-Balıkesir demir yolu hattının, yapımı tamamlanan Piribeyler-Sindirler (Balıkesir) istasyonları arasındaki kısıma 10 Mayıs Cuma gününden itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceği bildirildi.
Açıklamada, "Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir." ifadesi kullanıldı.
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