1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akit TV sunucusuna hapis cezası

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeler nedeniyle "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılanan Ahmet Keser'e, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi
 08 Mayıs 2019 15:38
Yazdır
Akit TV sunucusuna hapis cezası

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeler nedeniyle yargılanan sunucu Ahmet Keser, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Keser'in avukatı katıldı.

Sanık avukatı, müvekkilinin davaya konu sözlerinin atılı suçun unsurlarını oluşturmadığını belirtti. Müvekkilinin sözlerinin şiddete çağrı olmadığını, aksine sivillerin öldürüldüğüne ilişkin bir yalanın mantıksızlığı ve haksızlığını ortaya koyduğunu savunan sanık avukatı, ceza kanunun aradığı açık ve yakın tehlike şartının oluşmadığını dile getirdi.

Toplumsal gruplara yönelik tahrikin söz konusu olmadığını belirten sanık avukatı, şunları kaydetti:

"Aradan geçen bunca zaman, müvekkilin kastının kin ve düşmanlığa tahrik olmadığının canlı şahididir. Toplum içinde, bu sözler nedeniyle kaygı duyan kesim olmadığı gibi şiddeti çağrıştıran herhangi bir eyleme de rastlanmamıştır. Müvekkilin eyleminin, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı mütalaa olunarak beraatine karar verilmesini talep ediyoruz."

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Keser'i "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suç basın yoluyla işlediği gerekçesiyle cezayı yarı orada arttırarak 1 yıl 6 ay hapse çıkaran mahkeme, duruşmalara katılmasını lehe hüküm sayarak sanığın cezasını 1 yıl 3 aya düşürdü. Sanık Keser'in cezası ertelenmedi.

- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ahmet Keser'in Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeleri üzerine, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı ile eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in suç duyurusunda bulunduğu belirtiliyordu.

Sanığın ifadelerinin halk arasında kin ve nefret oluşmasına sebebiyet verebileceği ve halkı galeyana getirebileceği aktarılan iddianamede, söz konusu programda sarf edilen sözlerle düşünce açıklama, bilgi verme ve eleştiri sınırlarının aşıldığı vurgulanıyordu.

İddianamede, bu kapsamda şüpheli Keser'in "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Derse geç kalan öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma
08 Mayıs 2019 16:35		 Halk otobüsünde 'Türklüğe hakaret' tartışması karakola taşındı
08 Mayıs 2019 16:24
Belediyede polisin taciz iddiasına soruşturma
08 Mayıs 2019 16:05		 4 arkadaşını yaktı, 'mala zarar vermek istemiştim' dedi
08 Mayıs 2019 15:45
Çocuğa, 'Kadın mısın erkek misin' sorusu dayağı
08 Mayıs 2019 15:38		 Bingöl'de cinnet: eşi ve 3 çocuğunu vurdu
08 Mayıs 2019 14:30
Burdur'da kedi ve köpek ölümlerinin sorumluları hakkında soruşturma
08 Mayıs 2019 14:17		 Çocukları tarafından vurulup yaralandığını saklayınca öldü
08 Mayıs 2019 14:07
30 müşteki, Fadıl Akgündüzden şikayetçi oldu
08 Mayıs 2019 13:57		 Yazar Serbes'in temyiz incelemesi duruşmalı yapılacak
08 Mayıs 2019 13:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:01 - Varank: AK Parti'ye verilen oylar çalınmıştır16:52 - AK Parti Milletvekili Bayram: Asıl mağdur Binali Yıldırım'dır16:51 - OGM'den seyyar görev tazminatına yönelik açıklama16:39 - 'Simgelerin köprüsü'nde kule kesonları batırılıyor16:35 - Derse geç kalan öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma16:33 - Yaşlı adamın yüzü 15 yıl sonra gelen elektrikle güldü16:29 - '2019 hedefimiz, 1,5 milyon çocuğumuza trafik eğitim verebilmek'16:26 - Göğüs kafesini saran tümörden yapay göğüs kafesiyle kurtuldu16:24 - Halk otobüsünde 'Türklüğe hakaret' tartışması karakola taşındı16:21 - Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
16:14 - Trabzon'da 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı16:05 - Diyanet'ten hafızlık tespit sınav duyurusu16:05 - Belediyede polisin taciz iddiasına soruşturma16:03 - Yargıtay ve YSK eski üyesine FETÖ'den 12 yıl hapis cezası16:01 - Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 12 sanığa hapis istemi15:58 - İyi Parti'li Paçacı: İmamoğlu'na bu süreçte tam destek vereceğiz15:48 - 'Süreç bu şekilde devam ederse 6 Mayıs kara bir gün olarak tarihe geçecek'15:45 - 4 arkadaşını yaktı, 'mala zarar vermek istemiştim' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı Kurum İçi Nakil Duyurusunu yayımladı
AK Parti'den yeni kanun teklifi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
225 sandık başkanı işsiz güçsüz çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
game of thrones izlemek için izin almak 1
İstanbuldan yükselen protesto sesleri 3
gündem dışı takılmak 2
Gidişini anlatıyorum 2
Ahmet davutoğlu'nun rest çekmesi 4
portakalcicegi2017 1
ekrem imamoğlu 8
içerisi şampiyonlar ligi gibi 1
ales 2
iyi insanlara kötü davranmak 1
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Aksaray Ihlara Ulaşım 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam