İyi Parti'li Paçacı: İmamoğlu'na bu süreçte tam destek vereceğiz

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, "Millet İttifakı'nın ortağı olarak daha önce desteklediğimiz Sayın İmamoğlu'na yine bu süreçte tam desteğimizi vererek seçim çalışmalarına başlayacağız." dedi.

Paçacı, partisinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından gazetecilere açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararını anımsatarak 6 Mayıs 2019'un demokrasi tarihinde "kara bir gün" olarak anılacağını savundu.

Hukukun hiçe sayılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin demokrasinin ipinin çekilmesi, milli iradenin gaspı, hukukun ve demokrasinin yok edilmesi anlamına geldiğini ileri süren Paçacı, "Bu karar ile seçim güvenliği yok edilmiş, bir kişinin iradesi milletin iradesinin üzerine çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Türk milletinin demokrasiyi sokakta bulmadığını, ağır bedeller ödediğini vurgulayan Paçacı, YSK'nin kararını eleştirdi. Paçacı, YSK'nin kesin sonucu ilan etmek yerine iktidarın siyasi talimatlarıyla seçimi iptal ettiğini, milletin verdiği mührü kazananın elinden alarak sivil bir darbe yaptığını iddia ederek şöyle devam etti:

"YSK'nin bu kararıyla Türk Devleti ve Türk demokrasisi onarılmaz yaralar alacak, kan kaybetmeye devam edecektir. Neden böyle bir yanlışa tevessül edilmiştir? Hizmet kapısı değil, rant kapısı olarak gördükleri İstanbul Belediyesinin imkanlarını bırakmamak ve böylece AK Parti iktidarını sürekli kılmak için. Bu çıkarcı anlayış, hiç kimseye hatta muhataplarına da hayır getirmeyecektir. Türk milletinin iradesini görmezden gelenler, milletin feraset ve basiretini hafife alanlar, yolun sonunda, yanıldıklarını anlayacaklar, ayaklar altına aldıkları adaletten medet umar hale geleceklerdir."

- "Partimiz demokratik rejimin arkasında duracak"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sürekli problem üreten bir yapıya dönüştüğüne, Türkiye'nin bu ucube sistemi daha fazla taşıyamayacağına işaret eden Paçacı, şunları söyledi:

"Kurulduğu günden bu yana önüne çıkarılan birçok zorlukları, milletinin iradesini baş tacı yaparak aşan İYİ Parti, demokrasimizi lekeleyen, Cumhuriyetimize itibar kaybettiren 6 Mayıs sivil darbesini şiddetle ve nefretle kınamaktadır. Partimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da demokratik rejimin ve millet iradesinin arkasında dimdik durmaya devam edecek, demokrasimizi 6 Mayıs ayıbından kurtarmak için verdiğimiz mücadele kararlılıkla sürdürülecektir."

Paçacı, bir gazetecinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 8 yıldan sonra avukatlarıyla görüştürüldüğü ve YSK'nin karar verdiği günde de bunun kamuoyuna duyurulduğunu belirtmesi üzerine, "Tabii tarihlere bakınca bunun manidar olduğu ortaya çıkıyor. Öyle anlaşılıyor ki İstanbul seçimleri için kullanılacak bir argüman olarak bu yola başvurmuşlardır. Umarım ikinci bir çözüm süreci başlatmazlar." değerlendirmesinde bulundu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamasının hatırlatılması üzerine Paçacı, "367 kararı o zaman da yanlıştı. O günden bugüne bir arpa boyu yol gitmeyi bırakın belki birkaç kilometre demokrasi açısından geriye gittik maalesef." dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı, Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan destek veren sanatçıların isim listesini yayımladı ve 'Not ettik' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Paçacı, şu yanıtı verdi:

"Bu AK Parti iktidarının daha önceden de yapmış olduğu antidemokratik bir uygulama. Artık konuşma zamanıdır. Demokrasinin olmadığı bir noktaya doğru gidiyoruz. Sayın İmamoğlu herkesin konuşması gerektiğini ifade etti. Katılıyorum. Kanaat önderlerinin yapılan yanlışlıklar karşısında konuşması ve demokrasiye sahip çıkması gerekir."

"İYİ Parti'nin İstanbul seçimine ilişkin çalışma takvimi belli oldu mu?" sorusu üzerine de Paçacı, şunları kaydetti:

"Millet İttifakı'nın ortağı olarak daha önce desteklediğimiz Sayın İmamoğlu'na yine bu süreçte tam desteğimizi vererek seçim çalışmalarına başlayacağız. Seçim çalışması programının Sayın İmamoğlu ve CHP tarafından yapılması gerekiyor. Biz o programa parti olarak uyacağız. Ayrıca bizden talep ettikleri her türlü programa da katılarak bu seçim çalışmalarına tam katkı ve desteği vereceğiz."