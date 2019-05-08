Belediyede polisin taciz iddiasına soruşturma
|08 Mayıs 2019 16:05
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bir polisin kadınları taciz ettiği iddiasıyla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı, idari işlemlerin de devam ettiğini bildirdi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayın 31 Mart 2019 tarihinden sonra olduğunun öğrenildiği belirtilerek, "Sosyal medya hesaplarında ve bazı basın yayın organlarında, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent Anonim Şirketi'nde görevli bir polis memuru ile ilgili olarak çıkan haberlerle alakalı, adli tahkikatın devam ettiğinin bilindiği, olayın 31 Mart 2019 tarihinden sonra olduğunun öğrenildiği ve öğrenildiği andan itibaren görevlinin görevlendirme onayının iptal edilerek idari tahkikatının başlatıldığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
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