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Trabzon'da 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: Belediye çalışanlarının daha iyi imkanlarla Trabzon'a daha iyi hizmetler sunmasını temenni ediyorum
 08 Mayıs 2019 16:14
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Trabzon'da 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlardaki memurları kapsayan sözleşmenin imza töreni için Atatürk Alanı'ndaki tarihi belediye binasında bir araya geldi.

Zorluoğlu, sözleşmenin imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, belediyelerde ve özel idarelerde memur ile sözleşmeli personele ek verilen Sosyal Denge Tazminatı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Belediye çalışanlarının daha iyi imkanlarla Trabzon'a daha iyi hizmetler sunmasını temenni eden Zorluoğlu, "2019 yılının kalan kısmında da yasal olarak ödenebilecek en yüksek tutarı hem memur hem de sözleşmeli personelimize ödeyeceğiz. Sözleşmenin memurlarımıza, sözleşmeli personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Zorluoğlu, bu kapsamda tüm çalışanların şartlarının iyileştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Uslu ise memurlar adına Başkan Zorluoğlu'na teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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