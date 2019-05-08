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Halk otobüsünde 'Türklüğe hakaret' tartışması karakola taşındı

Antalya'da özel halk otobüsünde yolcular ile çifte vatandaşlığı bulunan bir kadın arasında Türklüğe, Atatürk'e ve dini inançlara hakaret ettiği iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, otobüsü durdurarak yolcuları indirdi, hakarette bulunduğu iddia edilen kadını ise otobüs içerisine kilitledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolcular ile kadını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü
 08 Mayıs 2019 16:24
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Halk otobüsünde 'Türklüğe hakaret' tartışması karakola taşındı

Antalya'da özel halk otobüsünde yolcular ile çifte vatandaşlığı bulunan bir kadın arasında Türklüğe, Atatürk'e ve dini inançlara hakaret ettiği iddiasıyla tartışma çıktı.

Alınan bilgiye göre, KC06 tabelalı 07 AU 0170 plakalı özel halk otobüsünde açık kalan kapı nedeniyle kadın yolcu S.Y. ve sürücü Cihan Ü. arasında tartışma çıktı. Bu sırada "Türkleşmeyin. Türklüğünüzü belli etmeyin. Yobazsınız." dediği öne sürülen S.Y. ile diğer yolcular arasında da tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför Cihan Ü. polisten yardım istedi.

Konyaaltı Caddesi'nde otobüsü durdurarak yolcuları tahliye eden sürücü, S.Y'nin inmek istememesi üzerine otobüsün kapılarını kapatarak polis ekiplerini beklemeye başladı.

AA muhabirlerinin görüntülediği olay sırasında, otobüsün penceresinden kafasını dışarıya çıkartarak kaldırımdaki yolcularla tartışan S.Y, "Yalan toplumsunuz. Yalancı toplumsunuz. Ben Zürihliyim. Tatildeyim. Ben yabancıyım diye bana niye hakaret ediliyor. Yabancı da insan değil mi? Kadın gelmiş bana 'Atatürk'ün tırnağı olamazsın'. Bu nasıl laf. Nasıl bir zihniyet?" dedi.

Bekleyenlerden biri, "İçeride kameralar var. Her şey ortaya çıkar. Türklüğe, Atatürk'e, dini değerlere, inançlara nasıl hakaret ettiğiniz görülecek." karşılığını verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, S.Y'yi otobüsten indirdi. Yolculardan şikayetçi olduğunu belirten S.Y, "Yalan söylüyorlar. Türklüğe, başörtüsüne güveniyorlar." diye konuştu.

Bir yolcunun, "Türk halkına hakaret edemezsin" sözü üzerine S.Y, "Siz de gavura hakaret edemezsiniz. Gavur da bir insandır." yanıtını verdi.

Yolculardan orman yüksek mühendisi Özer Satılmış Özgüç, kadının Türklüğe, Atatürk'e, dini inançlara ve İslam'a hakarette bulunduğunu savundu. Özgüç, "Bu insana Türklerin barbar olmadığını ona herhangi bir fiziki müdahalede bulunmadan, konuşarak gösterdik. Ama o sürekli hakaret etti. Bütün otobüsle kavga etti. 'Size dava açacağım. Hepinizden para toplayacağım' dedi." ifadelerini kullandı.

Bir kadın yolcu ise "Atatürk'e, bir yolcunun başörtüsüne laf söyledi. Psikolojik sorunları var gibi görünüyordu." diye konuştu.

Otobüs şoförü Cihan Ü. de "Otobüse bindikten sonra ön kapıda beklemeye başladı. Kapı da o sırada açıktı. Kapatmamı söyledi. Ben de kapattım. 'Ön kapıda ayakta duramazsınız' diye uyardım. O da 'Türklüğünüzü belli etmeyin' deyince otobüsteki yolcular kadına tepki gösterdi. Tartışma çıktı." dedi.

Polis ekipleri, babasının Türk, annesinin ise İsviçreli olduğu, Zürih'te yaşadığı ve Antalya'ya tatile geldiği belirlenen kadın ile yolcuları ifadelerini almak üzere Bahçeli Polis Merkezi'ne götürdü.
Anadolu Ajansı
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