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Göğüs kafesini saran tümörden yapay göğüs kafesiyle kurtuldu

Göğüs kafesini saran 6 kilogramlık tümör nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Ekrem Pelit, üç boyutlu yazıcıyla titanyumdan üretilen yapay göğüs kafesinin nakledilmesiyle hayata tutundu
 08 Mayıs 2019 16:26
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Göğüs kafesini saran tümörden yapay göğüs kafesiyle kurtuldu

Göğüs kafesini saran 6 kilogramlık tümör nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Ekrem Pelit, üç boyutlu yazıcıyla titanyumdan üretilen yapay göğüs kafesinin nakliyle hayata tutundu.

Tokat'ta yaşayan ve geçimini çiftçilikle sağlayan 50 yaşındaki Ekrem Pelit, göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde halk arasında "iman tahtası" olarak bilinen göğüs kemiğinde yaklaşık 6 kilogramlık kitle tespit edilen Pelit, tedavisi için Ankara'ya sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde tedavi altına alınan Pelit, geçirdiği iki zorlu operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Göğüs Cerrahisi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Onur Genç, Prof. Dr. Sedat Gürkök, Doç. Dr. Hasan Çaylak, Uzman Dr. Ersin Sapmaz yönetimindeki cerrahi ekip, ilk olarak Pelit'in göğüs kafesindeki 6 kilogramlık kitleyi ameliyatla çıkardı. Pelit'in göğüs kafesinde oluşan boşluk ise üç boyutlu yazıcıda titanyumdan üretilen "yapay göğüs kafesi" ile giderildi.

Operasyona ilişkin bilgi veren Göğüs Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Onur Genç, nefes darlığı ve göğüs ağrısı ile Tokat'tan gelen hastanın tomografisinde göğüs kafesinin büyük bir kısmını kaplayan, akciğerlerine de baskı yapan dev bir kitlenin tespit edildiğini aktararak, "Göğüs kafesinin bir kısmını, göğüs duvarının ön kısmını kitlenin tamamen kaplaması nedeniyle göğüs kafesinin de devamlılığını sağlamak amacıyla ince kesit tomografi bazlı tetkiklerini yaptırdık. METÜM merkezimizde titanyumdan göğüs kafesinin ön kısmını yeniden inşa ettirdik. Bu hazırlanan titanyum implantı da hastanın göğüs kafesine başarılı bir şekilde taktık. Hastamızın sağlığı gayet iyi durumdadır." diye konuştu.

- "Ameliyatta geçici iki köprü koyduk"

Göğüs Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Gürkök ise hastanın göğüs kafesindeki kitlenin kalbine de çok büyük bir baskı yaptığını ifade ederek, "Öğretim üyesi hocalarımızla, riskli de olsa bir ameliyat kararı verdik. İman tahtasını tutan büyük bir kitleyi alacaktık ama yerine ne koyacaktık? Kitleyi çıkardıktan sonra hastanın hayatına devam edebilmesi için solunum mekaniğini de bozmamak için o bölgeye destek dokusu koymak gerekiyordu. Ameliyat sırasında oraya geçici olarak iki köprü koyduk." dedi.

Hastanın bir süre yoğun bakımda solunum desteğiyle hayatını sürdürdüğünü aktaran Gürkök, yapılan destek dokunun ikinci bir ameliyatla hastaya nakledildiğini söyledi.

METÜM Müdürü Doç. Dr. Simel Ayyıldız da "Solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren hastanın yaşamını devam ettirebilmesi için göğüs kafesinin üretimine başladık. Mühendisimiz Serdar Çınar ile bunun tasarımını gerçekleştirdik. METÜM olarak Göğüs Cerrahisi ve diğer branşlara da hizmet verebildiğimiz için mutluyuz." dedi.
Anadolu Ajansı
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