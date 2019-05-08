'2019 hedefimiz, 1,5 milyon çocuğumuza trafik eğitim verebilmek'

Kırıkkale'de çocukların trafik, AFAD, itfaiye ve ilk yardım eğitimlerini eğlenerek alabileceği "Mini Çocuk Şehri" Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bey, 2012 yılında ortaya koymuş olduğu vizyonu takip eden onu destekleyen ve uygulama alanında onu hayata geçirmeye çalışan bu projelerle birlikte geçtiğimiz Ekim ayında adım attığımız ve bu yılın trafik teması olarak da belirlediğimiz yaya öncelikli trafik gibi reform maiyetinde stratejik adımlar attık hem de kapasitemizi attırdık. Personel sayısından tutun motosiklet sayısını İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) denetimden Fahri Trafik Müfettişleri ne kadar pek çok noktada özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerine kullandığımız teknik ve başarı kapasitemizi ciddi oranlarda arttırdık. Attığımız her adımdan aldığımız her tedbirden rakamlara yansıyan olumlu sonuçlar elde ettik" dedi.

"Bu azalış olanlarını başka bir ülkede görebilmek mümkün değildir"

Bir önceki yıla göre 2019 yılı ilk 4 aylık dönemde trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 41 azalış sağladığını kaydeden Bakan Soylu, "Klasik radar uygulamasını yerine otoyollarda ortalama hız koridoru uygulamasına geçtiklerini ve bu uygulamanın otoyollarda yapılan ölçümlere göre araç sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26 oranında artış göstermesine rağmen bu otoyollarda 2018 yılında 2017 yılına göre trafik kazası sayısına yüzde 11 ölümlü trafik kazası sayısına yüzde 28. Altını çizerek söylüyorum, can kaybı sayısında da yüzde 37 oranında azalış sağladık. İddialı bir şey söyleyeyim. Bu kadar kısa bir zamanda bu azalış olanlarını başka bir ülkede görebilmek mümkün değildir. Herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

2018'de Çocuk Trafik Eğitim Parkların da 132 bin 963 öğrenciye, 2019 yılı 3 aylık dönemde de 2 bin 816 öğrenci eğitim verildiğini kaydeden Bakan Soylu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Evet trafik konusunda aldığımız, tedbirlerin ve attığımız adımların iki boyutu var. Birincisi, mevcut sürücü ve yayalarımız ile ilgili bunlarla ilişkin aldığımız tedbirler ve yaptığımız ikazlar var otoyolda yaptığımız hız denetimleri, maket trafik ekibi uygulaması ve daha pek çok denetim uygulaması. 10 yıl sonra da lütfen emniyet kemeri takın, aşırı hız yapmayın, kırmızı ışıkta durun, direksiyon başında cep telefonu kullanmayın gibi ikazlar yapmakla uğraşmayın istiyoruz. İşte çalışmalarımızın ikinci boyutu ve burada açılışını yapacağımız bu güzel eserinde amacı budur. Geleceğin trafiğini planlamada, trafik güvenliği için çocuklarımızın doğru alışkanlıklarla donanmış bilinçli sürücüler ve yayalar olarak yetişmesinde, Çocuk Trafik Eğitim Parklarının çok etkili olacağına inanıyoruz. Halen ülkemiz genelinde 39 ilde 79 adet çocuk trafik eğitim parkı var. 2018'de Çocuk Trafik Eğitim Parkların da 132 bin 963 öğrenciye, 2019 yılı 3 aylık dönemde de 2 bin 816 öğrenci eğitim verildi."

"2019 yılı sonuna kadar 3 bin sürücüye eğitimler verilecek"

"Tabii trafik eğitimleri sadece bu parklarda gerçekleştiriyor" diyen Bakan Soylu, "Tabiri caizse bu konuda ulaşabileceğimiz herkese bir şeyler anlatmaya gayret ediyoruz. Mesela trafikte çok kazaya karışan Özellikle vatandaşlarımız ve güvenli sürüş kuralları eğitimleri verdik. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 2 bin 701 sürücü eğitim verildi. İnşallah 2019 yılı sonuna kadar 3 bin sürücüye bu konuda eğitimler verilecektir" dedi.

"2019 yılı sonu hedefimiz ise 1.5 milyon çocuğumuza eğitim verebilmektir"

Bakan Soylu, "Eğitim öğretim yılı başlarında öğretmenlerimizde de trafik eğitimleri veriyoruz. Bu kapsamda 2018 yılında bir rekorun altına imza attık. 417 bin 671 öğretmenimize trafik eğitimi gerçekleştirdik. 2014 yılında hayata geçirilen 3-17 yaş çocuklara yönelik Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında ise şimdiye kadar 4 milyon öğrencimize ulaşmış olduk. 2019 yılı 4 aylık dönemde ise yaklaşık 500 bin çocuğumuza Temel trafik eğitimi verdik. 2019 yılı sonu hedefimiz ise 1.5 milyon çocuğumuza eğitim verebilmektir" diye konuştu.

"Kırıkkale'deki projenin aynısı Edirne'ye de yapılacak"

Konuşmasının sonunda Kırıkkale'nin 43 ilin geçiş noktası olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Şimdi burada özellikle demin telefonla aradım Kırıkkale'deki anlamlı ve dördü bir arada olan AFAD'ın, ilk yardımın, İtfaiyenin ve trafik eğitiminin bir arada gerçekleşeceği bu güzel parkı orada otururken Edirne Valimizi de aradım serhat şehrimiz de bunlar eksik kalmasın. Edirne'de de bu yapılacak dediğimde 'Çok yakın bir zaman da Kırıkkale'nin aynısını da Edirne'ye gerçekleştireceğiz' dedi. Böylece trafik eğitim parklarını, AFAD parklarını, ilk yardım ve itfaiye parklarını yaygınlaştırarak çocuklarımızı ve ailelerimizi hem görerek hem de anlatarak yepyeni bir eğitim bilinciyle donatmak istiyoruz. 81 vilayette hedefimiz budur. Büyük ilçelerde hedefimiz budur. İnşallah gerçekleştireceğiz. Kırıkkale'nin önemli bir özelliği var. Türkiye'de belki de hiçbir vilayette bulunmayan önemli özelliği var. Kırıkkale 43 ilin geçiş noktasıdır. Onun için burada ortaya koyacağımız tedbirler inanıyorum ki sonuç alacaktır" diye konuştu.

Uluslararası Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Kırıkkale ilinin örnek sürücülerine hediye takdiminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve protokol üyeleri "Mini Çocuk Şehri" Çocuk Trafik Eğitim Parkının açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra çocuklarla birlikte Trafik Eğitim Parkını gezen Bakan Soylu, hatıra fotoğrafı çekindi.