Varank: AK Parti'ye verilen oylar çalınmıştır
|08 Mayıs 2019 17:01
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin yenilenme kararına ilişkin, "Ortada apaçık, çarpıtılamaz bir gerçek var. Her partinin ulaşabileceği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre tüm sandıkların kapanmasıyla ortaya çıkan 28 bin 583 fark, itirazlarımızla 13 bin 832'ye indi. Şimdi YSK kararıyla da ispatlanmıştır ki İBB seçimlerinde seçimin sonucunu etkileyecek şaibe ve yolsuzluklar yapılmış, AK Parti'ye verilen oylar çalınmıştır." açıklamasında bulundu.
Varank, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, YSK'nin, İBB Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Partilerinin, İBB seçimleri ile alakalı, yapılan her türlü yolsuzluk, usulsüzlük ve kanunsuzluğu ilk günden itibaren şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaştığını, vatandaşın oyunu korumanın partilerin namus görevi olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:
"Ortada apaçık, çarpıtılamaz bir gerçek var. Her partinin ulaşabileceği YSK verilerine göre tüm sandıkların kapanmasıyla ortaya çıkan 28 bin 583 fark, itirazlarımızla 13 bin 832'ye indi. Şimdi YSK kararıyla da ispatlanmıştır ki İBB seçimlerinde seçimin sonucunu etkileyecek şaibe ve yolsuzluklar yapılmış, AK Parti'ye verilen oylar çalınmıştır. Bunları konuşmak yerine kendini sözüm ona mağdur göstermeye çalışanların derdi tescilli oy hırsızlığını sineye çektirmektir. Yani tüm sandıkların sadece yüzde 9'u yeniden sayıldığında 14 bin 751 oyumuzun çalındığı ispatlandı."
Bakan Varank, "Seçmen listeleriyle alakalı usulsüzlükler ve sandık kurulu başkanlarıyla ilgili açık kanunsuzluklar ortadayken bir yargı kurumu olan YSK nezdinde her partinin sahip olduğu hakları kullanarak hakkımızı aramamız en büyük demokrasi mücadelesidir. Bu en temel hakkımızı engellemeye, YSK'ye baskı yaparak tescilli hırsızlığın üstünü örtmeye çalıştılar. Ülkemizde farklı zamanlarda farklı partilerin başvurularıyla onlarca kez seçimler iptal edilmiş ve yenilenmiştir. Yaptıkları usulsüzlüklerle sandığa ihanet edenler, milletin iradesini gasbedenler, hak arama mücadelemizde yanımızda durması gerekirken tam tersi tavırlarıyla yavuz hırsızları cesaretlendirenler bilmelidirler ki sırf sesiniz çok çıkıyor diye bu hırsızlığı sineye çekecek değiliz." ifadelerini kullandı.
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