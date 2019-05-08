Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
|08 Mayıs 2019 17:10
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,1400
|6,1410
|6,1850
|6,1860
|Avro
|6,8730
|6,8740
|6,9320
|6,9330
|Sterlin
|7,9930
|8,0330
|8,0150
|8,0550
|İsviçre Frangı
|5,9940
|6,0240
|6,0480
|6,0780
|ANKARA
|ABD Doları
|6,1000
|6,1600
|6,1450
|6,2050
|Avro
|6,8150
|6,8850
|6,8750
|6,9450
|Sterlin
|7,9150
|8,1250
|7,9330
|8,1110
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