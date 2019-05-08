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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
 08 Mayıs 2019 17:10
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,1400 6,1410 6,1850 6,1860
Avro 6,8730 6,8740 6,9320 6,9330
Sterlin 7,9930 8,0330 8,0150 8,0550
İsviçre Frangı 5,9940 6,0240 6,0480 6,0780
ANKARA
ABD Doları 6,1000 6,1600 6,1450 6,2050
Avro 6,8150 6,8850 6,8750 6,9450
Sterlin 7,9150 8,1250 7,9330 8,1110
Anadolu Ajansı
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