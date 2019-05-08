Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Van'ın İpekyolu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|08 Mayıs 2019 17:23
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