'Belediye iş kapısı değildir ancak yatırımcının önünü açacağız'
|08 Mayıs 2019 17:25
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31 Mart seçimlerinin ardından Tarsus Belediyesi Başkanlığı'na seçilen Bozdoğan'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Gün içerinde kalabalık gruplar halinde misafirlerini ağırlayan Bozdoğan, tek tek tebrikleri kabul ediyor.
Belediye Başkanlığı'na seçilmesinin ardından zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Bozdoğan, ilk 3 aylık projelerini bir an önce hayata geçireceklerini söyledi. Bozdoğan, "Mazbatayı ilk aldığımda Tarsus'un siyasetin üzerinde olması gerektiğini söyledim. Tarsus'a siyasi olarak yaklaşırsak kaybederiz. Belediyenin milyonlarca borcu var. Bir proje yapıldığında, o çalışmanın muhakkak bir amacı olmalıdır. Bizim gerçekleştireceğimiz projelerimizin hepsi halkımızın yararına olan çalışmalardır. Sabahlara kadar çalışıyoruz. Bu kapsamda projelerimiz bakanlığa gönderdik" dedi.
Kentteki en büyük sorunun işsizlik olduğuna işaret eden Bozdoğan, "Belediyemizde bine yakın personel var. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlardan dolayı yaklaşık bir aydır belediyemize binlerce iş başvurusu olmuş. Belediyeyi işçilerle dolduramayız. Belediye bir iş kapısı değildir. Ancak işsiz gençlerimiz ve çocuklarımız için iş istihdamı sahaları açmak için belediye olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu konuda gerek ticaret odalarıyla gerek diğer meslek kuruluşları ile bir takım görüşmelerimiz oluyor. Önemli olan bu kente yatırımcıların getirmektir. Belediyemiz mülkiyetine bağlı arsaları var, yeter ki yatırımcı gelip işsiz insanlarımıza umut olsun" diye konuştu.
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