1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Belediye iş kapısı değildir ancak yatırımcının önünü açacağız'

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediyenin bir iş kapısı olmadığını dile getirerek, "Belediyeyi işçilerle dolduramayız. Ancak işsiz gençlerimiz ve çocuklarımız için iş sahaları açmak için belediye olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi
 08 Mayıs 2019 17:25
Yazdır
'Belediye iş kapısı değildir ancak yatırımcının önünü açacağız'

31 Mart seçimlerinin ardından Tarsus Belediyesi Başkanlığı'na seçilen Bozdoğan'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Gün içerinde kalabalık gruplar halinde misafirlerini ağırlayan Bozdoğan, tek tek tebrikleri kabul ediyor.

Belediye Başkanlığı'na seçilmesinin ardından zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Bozdoğan, ilk 3 aylık projelerini bir an önce hayata geçireceklerini söyledi. Bozdoğan, "Mazbatayı ilk aldığımda Tarsus'un siyasetin üzerinde olması gerektiğini söyledim. Tarsus'a siyasi olarak yaklaşırsak kaybederiz. Belediyenin milyonlarca borcu var. Bir proje yapıldığında, o çalışmanın muhakkak bir amacı olmalıdır. Bizim gerçekleştireceğimiz projelerimizin hepsi halkımızın yararına olan çalışmalardır. Sabahlara kadar çalışıyoruz. Bu kapsamda projelerimiz bakanlığa gönderdik" dedi.

Kentteki en büyük sorunun işsizlik olduğuna işaret eden Bozdoğan, "Belediyemizde bine yakın personel var. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlardan dolayı yaklaşık bir aydır belediyemize binlerce iş başvurusu olmuş. Belediyeyi işçilerle dolduramayız. Belediye bir iş kapısı değildir. Ancak işsiz gençlerimiz ve çocuklarımız için iş istihdamı sahaları açmak için belediye olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu konuda gerek ticaret odalarıyla gerek diğer meslek kuruluşları ile bir takım görüşmelerimiz oluyor. Önemli olan bu kente yatırımcıların getirmektir. Belediyemiz mülkiyetine bağlı arsaları var, yeter ki yatırımcı gelip işsiz insanlarımıza umut olsun" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akçay: TC ibaresini asmak önemlidir
08 Mayıs 2019 18:45		 TBMM'de araştırma komisyonu üyeleri belirlendi
08 Mayıs 2019 18:07
'Adalet Bakanlığı, aile içi şiddet mahkemeleri kurmayı düşünüyor'
08 Mayıs 2019 18:03		 Bakan Selçuk: 92 bin 165 öğretmen açığı var
08 Mayıs 2019 17:53
Varank: AK Parti'ye verilen oylar çalınmıştır
08 Mayıs 2019 17:01		 AK Parti Milletvekili Bayram: Asıl mağdur Binali Yıldırım'dır
08 Mayıs 2019 16:52
'2019 hedefimiz, 1,5 milyon çocuğumuza trafik eğitim verebilmek'
08 Mayıs 2019 16:29		 Trabzon'da 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı
08 Mayıs 2019 16:14
İyi Parti'li Paçacı: İmamoğlu'na bu süreçte tam destek vereceğiz
08 Mayıs 2019 15:58		 'Süreç bu şekilde devam ederse 6 Mayıs kara bir gün olarak tarihe geçecek'
08 Mayıs 2019 15:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:45 - Akçay: TC ibaresini asmak önemlidir18:41 - Emniyet müdüründen inşaat işçilerine yardım18:34 - FETÖ şüphelileri pazar yerinde yakalandı18:20 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:17 - Adana'da 6 sanığa FETÖ'den beraat18:15 - Türkiye'nin enflasyon korumalı ilk borçlanma araçları VakıfBank'tan18:13 - Zırhlı Birlikler davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor18:07 - TBMM'de araştırma komisyonu üyeleri belirlendi18:07 - Müftü ve müftü yardımcılığı sınav giriş yerleri açıklandı18:03 - 'Adalet Bakanlığı, aile içi şiddet mahkemeleri kurmayı düşünüyor'
17:53 - Bakan Selçuk: 92 bin 165 öğretmen açığı var17:51 - Kastamonu'da 14 sanık FETÖ'den hakim karşında17:45 - Gürcistan'a eski kimlikle gidilemeyecek17:40 - Gaspçılarla çatışan iş adamı yaralandı17:30 - Bulgaristan vatandaşı 3 kişi FETÖ şüphelilerine yardımdan hakim karşına çıktı17:25 - 'Belediye iş kapısı değildir ancak yatırımcının önünü açacağız'17:23 - Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem17:18 - Çeyrek altın günü 417,00 TL'den tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararı
Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı Kurum İçi Nakil Duyurusunu yayımladı
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
AK Parti'den yeni kanun teklifi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çalışma masası dağınıklığı 4
cep telefonu uygulamaları 1
luke skywalker'ın rest çekmesi 2
şu an çalan şarkı 2
haşat etmek 4
seçimin iptali demokrasimizin zaferidir 5
11.05.2019 fenerbahçe vs akhisar bld.spor maçı 2
selam ve dua ile 1
tolga öcal 1
aynı zarfa konan üç oydan birinin geçersiz olması 4
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 20 İşçi Alacak
Adana Pozantı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam