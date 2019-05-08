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Gaspçılarla çatışan iş adamı yaralandı

Bağcılar'da banka şubesi önünde bir milyon lirasını gasbetmeye çalışan silahlı şahıslara karşılık veren iş adamı, çıkan çatışmada yaralandı
 08 Mayıs 2019 17:40
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Gaspçılarla çatışan iş adamı yaralandı

Alınan bilgiye göre, iş adamı Bülent O, bir milyon lirasını yatırmak üzere Evren Mahallesi Gülbahar Caddesi'ndeki bir banka şubesine geldi.

Bu sırada, iş adamını takip ettiği belirlenen silahlı 3 şüpheli, parayı gasbetmeye çalıştı.

İş adamı ve yanında bulunan akrabası, silahlarını çıkarıp şahıslara direndi. Çıkan çatışmada bacağından yaralanan Bülent O, banka şubesine sığındı.

Bankanın güvenlik görevlisinin panik butonuna basmasının ardından şüpheliler olay yerinden geldikleri otomobille kaçtı.

Yaralı iş adamı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde incelemelerde bulunuldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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